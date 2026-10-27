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Bonus Affitti, online sul sito del Comune di Sanremo le domande per i contributi
«Continuare a investire nel welfare abitativo significa dare maggiore stabilità e serenità soprattutto ai nuclei più fragili», dichiara il vicesindaco Fellagara
Sanremo. E’ possibile inoltrare domanda per l’assegnazione dei contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione tramite il “Bonus Affitti”, uno degli strumenti del Comune di Sanremo per aiutare le famiglie in difficoltà.
La domanda potrà essere presentata in modalità online sul sito web del Comune www.comune.sanremo.im.it (Consultazioni on line, Istanze on line, Apertura pratiche, Servizi sociali, Domanda per l’assegnazione di un contributo per il canone di locazione), direttamente al link: https://servizi.comune.sanremo.im.it/cmssanremo/portale/contactcenter/elencopratich e.aspx?CCAT=SESO
«In un momento complesso per molte famiglie – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – abbiamo voluto riproporre il fondo dedicato al bonus affitti. Continuare a investire nel welfare abitativo significa dare maggiore stabilità e serenità soprattutto ai nuclei più fragili, a dimostrazione del fatto che il Comune è vicino a chi ha più bisogno».