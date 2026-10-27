Bonus Affitti, online sul sito del Comune di Sanremo le domande per i contributi

«In un momento complesso per molte famiglie – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – abbiamo voluto riproporre il fondo dedicato al bonus affitti. Continuare a investire nel welfare abitativo significa dare maggiore stabilità e serenità soprattutto ai nuclei più fragili, a dimostrazione del fatto che il Comune è vicino a chi ha più bisogno».