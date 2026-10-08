Biodigestore di Taggia, cambia tutto: progetto da dimezzare e caccia al nuovo socio

Taggia. Il biodigestore dei Colli non è ancora morto prima di nascere. Ma, per venire alla luce davvero, dopo quasi 15 dalla sua gestazione, potrebbe dover cambiare profondamente pelle.

È questo lo scenario che emerge dalle ultime settimane attorno all’impianto destinato, almeno sulla carta, a chiudere il ciclo dei rifiuti della provincia di Imperia. Un progetto sul quale ieri il sindaco uscente di Taggia Mario Conio, a margine della conferenza stampa con cui ha annunciato il proprio passo indietro e la candidatura a sindaco di Chiara Cerri, ha lanciato un messaggio quasi ultimativo. «La spazzatura non può continuare ad andare in un’altra provincia, perché questi costi non possono essere sopportati ancora a lungo dai nostri concittadini. Il 3 per cento di aumento della Tari di quest’anno non è niente rispetto a quello che potrebbe accadere nei prossimi anni se non si concretizza il progetto del biodigestore».

Ma mentre Conio chiede alla politica di «rompere gli indugi», dietro le quinte qualcosa si sta muovendo. La strada sulla quale si starebbe lavorando passa da due operazioni strettamente collegate: ridisegnare l’impianto sulla base delle quantità di rifiuti realmente prodotte oggi dalla provincia di Imperia e trovare un nuovo soggetto industriale e finanziario disposto a entrare nella società concessionaria Waste Recycling Imperia. Una partita che vede direttamente impegnata la Provincia guidata da Claudio Scajola.

Secondo quanto risulta da fonti qualificate, nelle ultime settimane il presidente della Provincia avrebbe incontrato i vertici di alcune multiutility di primo piano per sondare l’interesse a entrare nell’operazione. Tra queste ci sarebbe anche Acea Ambiente, appartenente al gruppo Acea, che in provincia di Imperia ha già messo un piede importante attraverso l’ingresso con il 48 per cento in Rivieracqua. Un elemento tutt’altro che secondario: il ciclo idrico integrato comprende anche la depurazione e, quindi, la produzione e la successiva gestione dei fanghi. Proprio i fanghi di depurazione sono una delle matrici che il polo dei Colli è stato progettato per trattare. Per un gruppo industriale presente contemporaneamente nei settori acqua, ambiente e rifiuti potrebbero quindi esistere potenziali sinergie.

Il primo confronto avvenuto in Provincia, tuttavia, non avrebbe ancora prodotto il risultato auspicato da Scajola. Il presidente sarebbe determinato a trovare una soluzione industrialmente solida dopo il fallimento del precedente tentativo di ingresso del socio finanziatore individuato da Waste Recycling Imperia. La società veicolo è oggi, nella sostanza, espressione di Idroedil con sede a Taggia (si è occupata di gestire i sei lotti di discarica presenti ai Colli), che ne detiene il 97,1 per cento, mentre il restante 2,9 per cento appartiene alla società olandese Waste Treatment Technologies B.V. Il precedente tentativo di ingresso di un nuovo investitore si era arenato alla fine di marzo. La Provincia aveva chiesto documentazione dettagliata sulla solidità economico-finanziaria del soggetto indicato. Gli atti prodotti erano stati considerati insufficienti e, di fronte ai motivi ostativi sollevati dagli uffici, WRI aveva ritirato l’istanza.

Da allora il problema è rimasto lo stesso: trovare capitali sufficienti per realizzare l’opera. Ma nel frattempo sta cambiando anche il progetto. Nonostante la diffida della Provincia e il ritardo accumulato rispetto al cronoprogramma originario, Waste Recycling Imperia starebbe lavorando a una variante sostanziale dell’impianto. Ed è questo il vero elemento nuovo.

Il progetto nasce da una concezione impiantistica elaborata ormai più di dieci anni fa. Quando vennero effettuati i primi calcoli, la quantità e soprattutto la composizione dei rifiuti prodotti dai Comuni imperiesi erano profondamente diverse da quelle attuali. Da allora la raccolta differenziata è cresciuta in maniera significativa. Il porta a porta si è diffuso nei principali centri della provincia e progressivamente anche nei Comuni più piccoli. Il risultato è che la quantità di rifiuto indifferenziato destinata al trattamento è oggi sensibilmente inferiore rispetto alle previsioni sulle quali era stato dimensionato il vecchio progetto. Ridurre i flussi significa poter ridurre le dimensioni dell’impianto. E quindi il suo costo.

Secondo le prime valutazioni tecniche, l’investimento per la costruzione potrebbe passare dagli 87 milioni di euro previsti nel progetto aggiudicato a circa 44 milioni, praticamente dimezzandosi. Un cambiamento radicale che renderebbe l’operazione molto più sostenibile e, soprattutto, più interessante per le multiutility potenzialmente disponibili a entrare nel capitale della concessionaria.

WRI starebbe quindi correndo per predisporre la variante e sottoporla alla Provincia. A quel punto toccherà all’ente concedente valutare se il nuovo progetto sia tecnicamente, giuridicamente ed economicamente compatibile con la concessione esistente e se esistano le condizioni per prorogare i termini imposti con la diffida, ridisegnando conseguentemente anche il cronoprogramma di inizio e conclusione dei lavori. Perché una cosa è ormai evidente: la data originariamente prevista non è più realistica.

La consegna definitiva dei lavori risale al 6 maggio 2025 e il contratto stabiliva 730 giorni per la costruzione, con scadenza il 5 maggio 2027. Già nei mesi scorsi la stessa Provincia aveva preso atto, sulla base della relazione del direttore dei lavori, del rischio concreto che il concessionario non disponesse delle risorse finanziarie necessarie per completare l’opera nei tempi fissati. Il punto più importante per i cittadini, però, non è soltanto quanto costerà costruire il biodigestore. È quanto costerebbe conferirvi i rifiuti.

Oggi il sistema transitorio, tra trattamento, trasporto e conferimento fuori provincia, porta secondo le valutazioni acquisite il costo complessivo della frazione interessata nell’ordine dei 230-240 euro a tonnellata. La provincia di Imperia continua infatti a dipendere dalla possibilità di trasferire i residui del trattamento alla discarica del Boscaccio di Vado Ligure, gestita da Ecosavona. L’intervento della Regione e dell’agenzia regionale per i rifiuti, Arlir, ha consentito di mantenere aperto questo canale anche nella fase transitoria: la programmazione arriva a coprire il 2026 e contempla la necessità di proseguire ancora nel 2027, proprio perché l’impianto dei Colli non sarà disponibile nei tempi originariamente programmati. È una valvola di sicurezza indispensabile. Ma è anche una soluzione costosa.

Nel progetto aggiudicato, la tariffa prevista per il trattamento e lo smaltimento del residuo secco nella discarica di servizio del nuovo polo si sarebbe attestata intorno ai 187 euro a tonnellata. Con la nuova configurazione allo studio il prezzo potrebbe invece scendere, secondo le prime stime, nell’ordine dei 120-130 euro a tonnellata. Quasi la metà rispetto ai costi complessivi sostenuti oggi per spedire fuori provincia i rifiuti. Ed è probabilmente questo il dato che più di ogni altro potrebbe rendere nuovamente appetibile l’operazione a un investitore industriale.

A cambiare completamente rispetto a dieci anni fa è stato anche il mercato della frazione organica. Quando il progetto fu concepito, il costo di trattamento dell’umido veniva calcolato attorno ai 130 euro a tonnellata. Oggi, secondo le quotazioni raccolte dagli operatori, l’organico della provincia può essere inviato verso impianti piemontesi a valori nell’ordine dei 35 euro a tonnellata. Una differenza enorme.

Significa che non necessariamente conviene costruire oggi un impianto con le medesime caratteristiche e capacità immaginate nel 2013. Il nuovo progetto potrebbe concentrarsi maggiormente sulle frazioni per le quali la provincia ha effettivamente necessità di autonomia impiantistica, acquistando all’esterno i servizi che il mercato offre a condizioni più vantaggiose. È esattamente il concetto richiamato da Conio. «Stiamo ragionando su un impianto vecchio, che era già vecchio dieci anni fa, mentre a duecento chilometri di distanza si parla di inceneritori, di altri sistemi, che piacciano o non piacciano. Bisogna fare qualcosa. La cosa peggiore è non fare niente».

Anche l’aumento della Tari di Taggia richiamato dal sindaco va letto nel dettaglio. Nel 2026 l’incremento medio è stato di circa il 3,2 per cento, ma non deriva dalla realizzazione di nuovi servizi. A incidere sono stati soprattutto gli adeguamenti inflattivi e l’aumento del costo del lavoro determinato dai rinnovi contrattuali nazionali. È quindi un aumento strutturale del costo del sistema, non l’effetto di un servizio aggiuntivo. E il problema del conferimento rischia di sommarsi a queste dinamiche.

In termini molto semplificati, su ogni euro pagato per gestire un chilogrammo di rifiuto indifferenziato, una quota nell’ordine del 10-15 per cento riguarda costi amministrativi e generali, circa il 30-35 per cento viene assorbito dalla raccolta e dallo spazzamento, mentre una parte nell’ordine del 25-30 per cento è direttamente collegata al trattamento e allo smaltimento. È proprio su quest’ultima voce che un impianto provinciale capace di ridurre drasticamente il costo a tonnellata potrebbe produrre l’effetto più significativo. Ecco perché Conio avverte che l’incremento registrato oggi potrebbe apparire modesto rispetto a ciò che accadrebbe se per molti altri anni l’Imperiese fosse costretto a continuare a dipendere dagli impianti esterni. «Il 3 per cento di quest’anno non è niente rispetto a quello che potrebbe succedere».

C’è poi il nodo societario. La concessione è stata assegnata attraverso una gara europea al raggruppamento Idroedil-WTT, che successivamente ha costituito Waste Recycling Imperia come società di progetto. Il contratto contempla la possibilità di ingresso di soci finanziatori e proprio per esaminare questa operazione la Provincia aveva affidato già alla fine del 2025 specifici incarichi di assistenza legale ed economico-finanziaria. Secondo le valutazioni giuridiche che accompagnano il nuovo tentativo, un investitore potrebbe entrare con una partecipazione anche estremamente rilevante nella società veicolo, fino a sfiorarne l’intero capitale, a condizione che vengano rispettati i requisiti e le garanzie previste dalla concessione e dal Codice dei contratti.

La logica è quella di salvaguardare l’affidamento già ottenuto attraverso la gara europea, evitando di ripartire da zero con una nuova procedura che farebbe perdere altri anni. La situazione creatasi dopo la diffida della Provincia e le criticità economico-finanziarie emerse sul progetto originario rappresenterebbe, secondo le valutazioni in corso, il presupposto per intervenire in maniera molto più incisiva sulla struttura industriale e finanziaria dell’operazione.

Anche dal punto di vista normativo esiste un margine significativo. La concessione è nata sotto la disciplina del decreto legislativo 50 del 2016. L’articolo 175 consente, in presenza delle condizioni previste dalla legge — tra cui circostanze non prevedibili, lavori o servizi supplementari e salvaguardia della natura generale della concessione — modifiche senza una nuova gara entro determinati limiti. Uno dei riferimenti è il 50 per cento del valore della concessione.

Negli atti ufficiali il valore iniziale dell’affidamento è pari a 224,146 milioni di euro per i 22 anni complessivi, dei quali 87 milioni riferiti alla realizzazione delle opere. Sul valore originario, quindi, il 50 per cento corrisponde a poco più di 112 milioni. Poiché la normativa prevede anche l’aggiornamento del valore di riferimento in presenza di indicizzazione, nelle valutazioni tecniche viene indicato un margine nell’ordine dei 110-120 milioni di euro.

Una dimensione sufficientemente ampia, almeno sul piano quantitativo, per consentire una profonda revisione dell’impianto senza necessariamente dover cancellare l’intera concessione e bandire una nuova gara. Resta naturalmente alla Provincia verificare che la variante non alteri la natura generale dell’affidamento e rispetti tutte le altre condizioni previste dal Codice.

È dentro questo quadro che acquistano un significato anche le parole pronunciate dal sindaco uscente. Conio, dieci anni fa, arrivò alla guida del Comune anche dopo una stagione di forte contrapposizione sul tema dei rifiuti. Si era battuto nei comitati contro nuovi lotti della discarica di Collette Ozotto e aveva contestato un modello impiantistico che già allora considerava superato. Taggia aveva poi accettato di ospitare il polo provinciale anche sulla base della previsione di compensazioni ambientali per il territorio. «Per noi, che tanto ci siamo spesi per non avere il Lotto 6 e anche sul biodigestore, il rischio è di sentirci cornuti e mazziati», dice oggi Conio. «Si era chiusa la partita del biodigestore con la promessa di un riconoscimento ambientale, di un indennizzo per il territorio di Taggia. Un beneficio legato all’impianto che non si è mai concretizzato perché quell’impianto non è mai stato realizzato».

Il sindaco non chiede però di costruirlo a qualsiasi costo. Chiede una scelta. «Se non deve essere, che non sia. Ma vanno rotti gli indugi e trovata un’alternativa». Ed è forse questo il punto nel quale le dichiarazioni di Conio e ciò che sta avvenendo dietro le quinte finiscono per incontrarsi. La Provincia sta cercando un nuovo partner industriale. La concessionaria sta lavorando a un impianto diverso, più piccolo e molto meno costoso. La crescita della raccolta differenziata ha ridotto i quantitativi da trattare. Il mercato dell’organico è cambiato. La tariffa potenziale del nuovo polo potrebbe diventare molto più competitiva di quella attuale. E diversi grandi operatori potrebbero trovare l’investimento più interessante di quanto non fosse soltanto pochi mesi fa.

Sono elementi che non cancellano i ritardi né le difficoltà. Ma aprono una nuova fase. La scelta sarà ora nelle mani della Provincia e, politicamente, del suo presidente Claudio Scajola: capire se la concessione possa essere salvata attraverso una profonda variante e l’ingresso di un nuovo socio finanziatore oppure se sia arrivato il momento di abbandonare definitivamente quel progetto e costruire un’altra soluzione. Perché una soluzione transitoria esiste: continuare a portare i rifiuti al Boscaccio. Ma non può trasformarsi nel sistema definitivo della provincia di Imperia.