Biciclette elettriche irregolari, sequestri e sanzioni a Diano Marina

Diano Marina . La polizia locale di Diano Marina ha intensificato i controlli sulle biciclette elettriche in circolazione. Le verifiche hanno già portato al sequestro di alcuni mezzi non conformi alla normativa e all’applicazione di sanzioni che possono ammontare a centinaia di euro. Durante i controlli sono state individuate biciclette dotate di acceleratore, in grado di azionare il motore senza pedalare. Una di queste poteva raggiungere i 70 chilometri orari, una velocità incompatibile con quella consentita a una normale bicicletta a pedalata assistita.

Per essere regolare, una e-bike deve avere un motore con potenza nominale continua massima di 250 watt, assistere la pedalata fino a 25 chilometri orari e interrompere il supporto quando si smette di pedalare. È consentito l’avvio senza pedalata soltanto entro il limite di 6 chilometri orari. Quando questi requisiti non vengono rispettati, il mezzo viene classificato come ciclomotore. Deve quindi essere omologato e immatricolato, avere carta di circolazione e assicurazione, oltre a essere utilizzato con casco e nel rispetto degli altri obblighi previsti dalla legge. In caso contrario, il veicolo può essere confiscato.