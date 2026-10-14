Beccato mentre tenta di rubare una bici: arrestato 28enne a Sanremo, presunto autore di 15 furti in città

Sanremo. Da agosto, la Polizia di Stato ha effettuato indagini su una serie di furti perpetrati, prevalentemente nelle ore notturne, ai danni di esercizi commerciali, strutture ricettive, stabilimenti balneari e attività sportive della città di Sanremo.

Gli episodi, circa quindici quelli documentati, erano caratterizzati da modalità operative ricorrenti, consistenti principalmente nella forzatura delle porte d’ingresso degli esercizi interessati, e avevano destato particolare preoccupazione nella cittadinanza.

Al fine di individuare il responsabile, il personale del Commissariato di Sanremo ha avviato una capillare attività investigativa, avvalendosi anche dell’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza cittadini.

Nella notte dell’8 ottobre, durante il costante monitoraggio delle telecamere di videosorveglianza comunale, gli agenti hanno individuato un soggetto che si stava aggirando con atteggiamento sospetto per le vie cittadine e ne hanno seguito gli spostamenti attraverso le immagini, fino a quando l’uomo, dopo aver scavalcato un cancello, si è introdotto all’interno di una proprietà privata.

Un equipaggio della Squadra Volante ha raggiunto il luogo segnalato dove ha sorpreso un uomo di 28 anni, già noto alle Forze di Polizia per precedenti in materia di reati contro il patrimonio, mentre tentava di forzare il lucchetto posto a protezione di una bicicletta di ingente valore.

Nel corso del controllo, l’uomo, sprovvisto di documenti di identificazione, ha fornito agli operatori generalità che, a seguito dei successivi accertamenti, sono risultate false. Al termine delle formalità di rito, il 28enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo. Nella giornata successiva, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato l’applicazione di una misura cautelare.

L’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza ha inoltre consentito di individuare nel 28enne il presunto autore dei circa quindici episodi di furto perpetrati, a partire dal mese di agosto, ai danni di diverse attività commerciali, strutture ricettive, stabilimenti balneari e attività sportive della città.