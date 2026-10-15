Beatrice, cocaina nei capelli. Il perito: «Esposizione ripetuta per sette mesi»

Bordighera. La cocaina sarebbe stata presente nella vita della piccola Beatrice già mesi prima che la madre Emanuela Aiello iniziasse a frequentare Emanuel Iannuzzi. È uno degli elementi che emergono dall’analisi tossicologica dei capelli della bambina, eseguita dal professor Francesco Ventura, consulente della Procura, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della piccola di due anni, trovata senza vita il 9 febbraio scorso nell’abitazione di famiglia a Montenero, sulle alture di Bordighera, dove viveva con la madre e le due sorelline maggiori.

Emanuela Aiello si trova in carcere con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia, contestati in concorso con il compagno Emanuel Iannuzzi. La relazione tossicologica aggiunge ora nuovi elementi alla ricostruzione delle condizioni in cui viveva la bambina nei mesi precedenti al decesso, delineando un’esposizione ripetuta a sostanze stupefacenti.

L’esame, effettuato su una ciocca di capelli lunga circa sette centimetri, ha rilevato la presenza di cocaina, del suo metabolita benzoilecgonina e di THC, il principio attivo della cannabis. L’analisi ha preso in considerazione due segmenti del campione, ciascuno lungo 3,5 centimetri, per ricostruire l’esposizione alle sostanze nei sette mesi precedenti la morte.

Le concentrazioni più elevate tra luglio e ottobre 2025. È proprio l’esame dei due segmenti a consentire di collocare temporalmente l’esposizione. Nel tratto più distante dalla radice, corrispondente indicativamente al periodo tra luglio e metà ottobre 2025, la concentrazione di cocaina è risultata pari a 2,11 nanogrammi per milligrammo, oltre quattro volte la soglia di riferimento del laboratorio, fissata a 0,5 ng/mg. La benzoilecgonina è stata rilevata a 0,21 ng/mg e il THC a 0,65 ng/mg.

Nel segmento più vicino alla radice, relativo al periodo tra metà ottobre 2025 e febbraio 2026, la cocaina è stata riscontrata in una concentrazione di 0,96 ng/mg, mentre il suo metabolita era presente a 0,10 ng/mg. Il THC ha raggiunto 0,69 ng/mg.

Il confronto evidenzia quindi livelli di cocaina e del suo metabolita più che doppi nel segmento riferibile ai mesi estivi e all’inizio dell’autunno 2025. Secondo il consulente, il dato indica un’esposizione o un’assunzione più intensa in quel periodo, proseguita comunque in maniera significativa nei mesi successivi, fino al decesso.

La relazione individua una compatibilità con un’esposizione ripetuta a cocaina e cannabinoidi nell’arco dei sette mesi esaminati. Non consente, tuttavia, di stabilire con precisione la frequenza, la continuità o la durata delle singole esposizioni.

La cocaina e il metabolita: cosa indica la perizia. Un elemento centrale della valutazione riguarda la contemporanea presenza di cocaina e benzoilecgonina in entrambi i segmenti di capelli. Quest’ultima è il principale metabolita della cocaina, prodotto dall’organismo durante il processo di metabolizzazione della sostanza.

Il rapporto tra benzoilecgonina e cocaina è risultato pari a circa il 10% in entrambi i campioni: il 10,4% nel segmento più recente e il 10% in quello precedente. Secondo il consulente, questo dato, valutato alla luce dei criteri scientifici richiamati nella relazione, è compatibile con un precedente assorbimento sistemico della cocaina e rende improbabile una semplice contaminazione superficiale dei capelli.

La relazione considera quindi i risultati indicativi di un’incorporazione biologica della sostanza, compatibile con un’assunzione o un’inalazione involontaria da parte della bambina, senza escludere in astratto altre modalità di esposizione. Tra le ipotesi da approfondire vengono richiamate l’ingestione accidentale o l’inalazione di sostanza lasciata incustodita nell’ambiente, oltre all’eventuale somministrazione da parte di terzi, circostanza che, precisa il consulente, non può essere dedotta dai soli valori di laboratorio.

Il THC: compatibile con un’esposizione ambientale. Diversa è la valutazione relativa alla cannabis. Nei due segmenti di capelli i livelli di THC sono rimasti pressoché invariati, rispettivamente a 0,65 e 0,69 ng/mg. Non è stato invece rilevato il metabolita THC-COOH, elemento che, secondo il consulente, non consente di sostenere un’assunzione attiva della sostanza da parte della bambina.

I risultati sono considerati compatibili con un’esposizione ambientale, per esempio in presenza di persone che fumavano cannabis, oppure attraverso il contatto con mani o superfici contaminate. Anche in questo caso, tuttavia, non è possibile stabilire con certezza le modalità e l’intensità dell’esposizione.

Nelle conclusioni, Ventura sottolinea che i dati devono essere valutati insieme agli altri elementi disponibili nell’inchiesta, compresa la documentazione relativa al contesto di vita della bambina.