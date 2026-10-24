«Basta mugugni, spingiamo la squadra verso il futuro»: l’appello degli Ultras Imperia

​Imperia. Un appello all’unità, all’orgoglio e al sostegno incondizionato. Con una nota ufficiale che definiscono un’espressione diretta della propria “identità”, il gruppo Ultras Imperia ha voluto mandare un messaggio chiaro e preciso a tutto l’ambiente nerazzurro in vista delle prossime sfide di campionato.

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Dopo anni complessi, segnati da difficoltà sul campo e “macerie societarie” all’esterno, la tifoseria organizzata riconosce il cambio di passo dell’attuale dirigenza. «Oggi lo scenario è cambiato: abbiamo un Presidente e una società con una visione futura, un progetto e tanti giocatori forti», si legge nel comunicato. Tuttavia, gli ultras sottolineano come il talento da solo non sia sufficiente e che il valore debba essere dimostrato ogni singola domenica sul rettangolo di gioco.