«Basta mugugni, spingiamo la squadra verso il futuro»: l’appello degli Ultras Imperia
«Non ci interessano le decisioni tecniche, né pretendiamo miracoli o risultati immediati. Pretendiamo la maglia sudata, sempre. Chi scende in campo deve lottare fino all’ultimo secondo, sputando sangue per la nostra storia»
Imperia. Un appello all’unità, all’orgoglio e al sostegno incondizionato. Con una nota ufficiale che definiscono un’espressione diretta della propria “identità”, il gruppo Ultras Imperia ha voluto mandare un messaggio chiaro e preciso a tutto l’ambiente nerazzurro in vista delle prossime sfide di campionato.
Dopo anni complessi, segnati da difficoltà sul campo e “macerie societarie” all’esterno, la tifoseria organizzata riconosce il cambio di passo dell’attuale dirigenza. «Oggi lo scenario è cambiato: abbiamo un Presidente e una società con una visione futura, un progetto e tanti giocatori forti», si legge nel comunicato. Tuttavia, gli ultras sottolineano come il talento da solo non sia sufficiente e che il valore debba essere dimostrato ogni singola domenica sul rettangolo di gioco.
Il punto centrale del messaggio riguarda l’atteggiamento dell’intera tifoseria e della città. Gli Ultras invitano l’ambiente a mettere da parte le critiche sterili e lo scetticismo: «In questo momento cruciale di rinascita, la nostra piazza non deve “mugugnare” come il classico tifoso imborghesito male, ma fare quadrato. Ultras, Club e Tifosi: dobbiamo essere un unico popolo fiero, uniti dietro i nostri colori».
Nel testo non si parla di tattica o di manovre di mercato, ma di valori fondamentali: «Non ci interessano le decisioni tecniche, né pretendiamo miracoli o risultati immediati. Pretendiamo la maglia sudata, sempre. Chi scende in campo deve lottare fino all’ultimo secondo, sputando sangue per la nostra storia».
L’invito finale rivolto a tutta la città è quello di stringersi attorno alla squadra e riempire gli spalti di calore e passione: «Lasciamo fuori i dubbi e tiriamo fuori la voce. Se la società progetta il futuro, noi dobbiamo essere il motore del presente. Tutti uniti, tutti fieri! Forza vecchio cuore nerazzurro!»