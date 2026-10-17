Basket femminile, oggi il debutto del progetto provinciale che unisce cinque società

«Abbiamo dovuto superare ostacoli legati a regolamenti, tesseramenti, disponibilità di coach e palestre – commenta Mario Casella, presidente dell’Olimpia – ma l’entusiasmo dimostrato dalle ragazze in ogni allenamento ci ha convinto ad insistere»

Taggia. Con mille difficoltà e tanti sacrifici le società di basket della provincia di Imperia riescono finalmente a riunire il movimento della pallacanestro femminile.

Ventimiglia, Bordighera, Ospedaletti, BVC Sanremo, Olimpia Taggia Sanremo e BKI Imperia mettono in comune le proprie risorse, 37 pantere pronte a graffiare, per partecipare a tre campionati regionali ma soprattutto per farle allenare e crescere insieme.

«Abbiamo dovuto superare ostacoli legati a regolamenti, tesseramenti, disponibilità di coach e palestre – commenta Mario Casella, presidente dell’Olimpia – ma l’entusiasmo dimostrato dalle ragazze in ogni allenamento ci ha convinto ad insistere fino ad arrivare alla meta. E’ doveroso ringraziare Patrizia Martini e Gabriele Lubatti, veri trascinatori del movimento, ma soprattutto i genitori che si prodigano per spostare le ragazze in quelle che sono le uniche palestre baricentriche e disponibili nella provincia».

«Conosco bene il mondo della pallacanestro femminile – dice Ezio Arduino, responsabile tecnico del progetto, istruttore nazionale, già allenatore di squadre femminili di serie A – e so che le ragazze, spesso abituate ad allenarsi e a giocare solo con i maschi, si trasformano in vere atlete quando si trovano a competere e ad imparare in un gruppo femminile. Quello a cui stiamo assistendo, lo vedo dai loro occhi, deriva dall’aver dato loro la speranza di giocare a basket anche nei prossimi anni».

Il progetto vedrà la partecipazione in tre campionati femminili, con tre divise diverse ma con i “prestiti” derivanti dalle cinque società:

– U13 come Olimpia Basket

– U14 come BVC Sanremo

– U15 come BV Ospedaletti