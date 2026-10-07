Baseball per ciechi, Sanremo ospita per la prima volta l’All-Star Game BXC 2026

Sanremo. Il grande baseball paralimpico fa il suo esordio in Liguria. Domenica 11 ottobre, il campo di Pian di Poma a Sanremo diventerà la cornice dell’All-Star Game BXC 2026, l’evento di punta promosso dalla LIBCI (Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti) che vedrà scontrarsi i migliori atleti del panorama nazionale.

Nato a Bologna negli anni Novanta su intuizione dell’ex giocatore Alfredo Meli, il Baseball per Ciechi (BXC) vanta una storia trentennale. Pur mantenendo lo spirito e molti elementi della disciplina tradizionale, lo sport integra adattamenti specifici per consentire la partecipazione ad atleti non vedenti e ipovedenti. Tra gli elementi chiave spicca l’impiego di una palla sonora, fondamentale per permettere ai giocatori di orientarsi in campo attraverso l’udito, trasformando l’ascolto, la coordinazione e l’orientamento nei veri pilastri del gioco.

I protagonisti della sfida sanremese sono stati selezionati tramite le votazioni dei manager della LIBCI. A contendersi la vittoria saranno due formazioni rappresentative: la Selezione Ovest, formata da atleti provenienti dalle società di Milano, Saronno, Varese e Cagliari. Tra le sue fila spiccano i campioni d’Italia dei Thurpos Cagliari (Giangiacomo Bonomo, Fabio Trombini, Giuseppe Carboni, Radouane El Hachimi, Massimiliano Neto, Gaspare Pagano, Giuseppe Scanu, Matteo Comi, Alessandra Penna, Daniele Cammarota) e il difensore vedente Filippo Rossi, guidati dal manager Davide Bombaci, e la Selezione Est, composta da giocatori di Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Messina. In campo scenderanno Giorgio Napoli, Danny Oliveri, Cesar Adrian Rodriguez Huanhuayo, Sarwar Ghulam, Soufiane Agoubi, Christian Belotti, Federico Bassani, Ata Ur Rehman e il difensore vedente Tetsuro Narita, sotto la guida del manager Usman Muhammad.

«Ringrazio tutti coloro i quali ruotano intorno all’organizzazione di questo evento.», ha esordito l’assessore allo Sport e al Turismo Alessandro Sindoni in apertura della conferenza di presentazione, «Il messaggio di inclusione è di fondamentale importanza, e io sono molto orgoglioso che, grazie a questa manifestazione e, possa arrivare anche a Sanremo. Nel giro di un anno, tra l’altro, Pian di Poma sarà completamente diversa, non solo grazie al Palazzetto, ma anche a tutti i lavori di riqualificazione previsti nella zona. E anche il campo di baseball avrà i suoi interventi mirati.»

Claudia Lolli, presidente di Sanremo Softball, ha aggiunto: «Sono molto felice di questa importante sinergia creatasi tra le società, i Lions, e il Comune, che tanto si adoperano per la comunità dei non vedenti. Ringrazio anche per i lavori a Pian di Poma, perché avere delle strutture performanti è molto importante. Da soli non si fa nulla, insieme si possono fare grandi cose».

A seguire, è intervenuto Fabrizio D’Alessandro, presidente della sezione territoriale di Imperia dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti: «Mi unisco anche io ai ringraziamenti. Ci tengo ad aggiungere, inoltre, che per questo evento avremo i giocatori migliori della disciplina. Sarà una partita dimostrativa di alto livello, motivo per il quale ci potremo divertire tutti. Il campo di Pian di Poma è stato considerato come centro federale, e presto potrebbe diventare un ulteriore fiore all’occhiello di questa città. Io, come presidente dell’Unione ciechi, sto chiamando a raccolta tantissime persone per invitarle a praticare questo sport, in quanto non è in alcun modo pericoloso».

A chiudere la conferenza, l’intervento dei Lions Sanremo Matutia: «I Lions, notoriamente, sono ambasciatori della vista, in quanto abbiamo tutta una serie di iniziative rivolte proprio alle persone non vedenti, e alla prevenzione delle malattie legate alla vista. Il nostro motto è proprio “We serve”, e dove possiamo, noi ci siamo».

L’appuntamento sportivo a Pian di Poma prenderà il via alle 09.30 con l’Home Run Derby, la spettacolare gara di fuoricampo che vedrà sfidarsi i quattro principali battitori del campionato: Sarwar Ghulam, Giorgio Napoli, Christian Belotti e Giuseppe Scanu.

Alle 11 si entrerà nel vivo con l’All-Star Game, gara disputata sulla distanza dei 9 inning. Prima dell’inizio del match, la LIBCI effettuerà le premiazioni dei vincitori delle classifiche individuali di rendimento del Campionato e della Coppa Italia BXC 2026. Nel pomeriggio, invece, chiunque potrà provare a cimentarsi nella disciplina.

L’evento è ospitato dalla Sanremese Softball e dal Sanremo Baseball, in collaborazione con la sezione territoriale di Imperia dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) e con il sostegno del Lions Club Sanremo Matutia. La manifestazione coincide con la Settimana Mondiale della Vista e gode del patrocinio del Comune di Sanremo, della Regione Liguria, del CONI regionale e del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) regionale.