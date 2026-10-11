Bando Aceb 2026, l’associazione I Deplasticati di Sanremo vince per il settore “Valorizzazione del territorio”

Il contributo richiesto sarà destinato all’acquisto di materiali e dispositivi di protezione necessari per lo svolgimento delle attività descritte nel progetto

Camporosso. Il consiglio direttivo di Aceb si è riunito in una seduta convocata con un unico punto all’ordine del giorno: l’esame dell’unica domanda presentata nell’ambito del Bando 2026 per il settore “Valorizzazione del territorio” e l’individuazione del progetto meritevole di ricevere il contributo economico previsto.

La verifica della documentazione ha dato esito positivo: tutti i documenti ricevuti risultano in regola e conformi ai requisiti e alle disposizioni stabiliti dal bando. Al termine dell’analisi, il consiglio direttivo ha deliberato di proclamare vincitrice del Bando Aceb 2026, per il settore “Valorizzazione del territorio”, l’associazione I Deplasticati di Sanremo.

Aceb desidera precisare che l’assegnazione non è avvenuta automaticamente per il fatto che è stata presentata una sola domanda. Il consiglio direttivo, infatti, avrebbe potuto dichiarare nullo il progetto qualora non lo avesse ritenuto meritevole, come previsto dall’articolo 15 del regolamento. L’articolo stabilisce: “Qualora i progetti presentati dalle associazioni richiedenti non soddisfino, a insindacabile giudizio, il Consiglio direttivo di Aceb, gli stessi sono dichiarati nulli e non producono alcun effetto ai fini dell’assegnazione dei contributi o di altri benefici economici previsti dal presente regolamento”.

Il regolamento prevede, inoltre, che in caso di nullità, Aceb possa indire un nuovo bando nello stesso anno, destinando le risorse non assegnate a tale procedura. Qualora non venga pubblicato un nuovo bando, le somme potranno confluire nell’edizione dell’anno successivo, previa deliberazione del Consiglio direttivo. Dopo un’attenta valutazione, il consiglio ha ritenuto che la proposta dell’associazione Deplasticati fosse valida e meritevole di sostegno, apprezzandone le finalità, la concretezza delle attività e il contributo alla tutela ambientale. La decisione è stata quindi assunta sulla base del valore dell’iniziativa presentata e non della semplice assenza di altre candidature.

Accanto alla soddisfazione per aver individuato un progetto meritevole, Aceb esprime il proprio rammarico per il fatto che, nel settore della “Valorizzazione del territorio”, è pervenuta una sola domanda. Si tratta di un ambito ampio e articolato, nel quale operano numerose associazioni impegnate nella tutela e nella promozione delle nostre comunità. Per questo motivo, la limitata partecipazione rappresenta una delusione per Aceb, che durante l’anno ha investito tempo, energie e risorse nell’organizzazione degli eventi, con l’obiettivo di offrire alle realtà associative un’opportunità concreta di sostegno economico.

È difficile pensare che, in un settore così vasto, non vi siano altre associazioni con progetti da realizzare, attività da sviluppare o necessità economiche da affrontare. Proprio per questo, ci saremmo aspettati una risposta più ampia e una maggiore partecipazione da parte del territorio. Il lavoro svolto per rendere possibile questa opportunità nasce dalla volontà di sostenere iniziative di interesse collettivo e valorizzare l’impegno di chi opera quotidianamente a beneficio della comunità. La scarsa adesione ci lascia pertanto amareggiati, ma non modifica la nostra convinzione che il sostegno al mondo associativo rappresenti un investimento importante per il futuro del territorio.

Aceb auspica che le prossime edizioni del bando possano registrare un coinvolgimento maggiore, affinché le risorse disponibili diventino un’occasione sempre più condivisa per promuovere progetti utili e significativi.

L’associazione I Deplasticati di Sanremo opera per la tutela dell’ambiente, la promozione della sostenibilità e la diffusione di comportamenti responsabili, con particolare attenzione alla riduzione dell’utilizzo della plastica e alla prevenzione dell’inquinamento causato dai rifiuti. Le attività dell’associazione si estendono dalla costa alle aree montane e si basano principalmente sull’impegno dei volontari, che mettono a disposizione il proprio tempo libero per ripulire le zone degradate e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del rispetto dell’ambiente. Nel corso degli anni, l’associazione ha promosso numerose iniziative di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia, giornate di raccolta dei rifiuti e collaborazioni con diverse realtà associative del territorio. L’associazione partecipa, inoltre, a giornate dedicate alla sensibilizzazione e alla tutela dell’ambiente, tra cui la Giornata della Terra e le iniziative per la pulizia dei fondali, organizzando con regolarità interventi di raccolta sia nelle zone costiere sia nelle aree montane.

Il progetto candidato al bando attribuisce particolare importanza alle attività nelle scuole, considerate fondamentali per formare cittadini consapevoli e promuovere, fin dalla giovane età, una cultura della sostenibilità. Le iniziative prevedono momenti teorici e attività pratiche di raccolta, organizzati in collaborazione con insegnanti ed educatori. L’associazione promuove inoltre occasioni di partecipazione inclusiva, anche attraverso attività condivise con servizi e realtà che coinvolgono persone con disabilità.

Il contributo richiesto sarà destinato all’acquisto di materiali e dispositivi di protezione necessari per lo svolgimento delle attività descritte nel progetto. Le dotazioni consentiranno ai volontari dell’associazione, agli studenti e ai partecipanti occasionali di prendere parte alle giornate di raccolta in condizioni di maggiore sicurezza, sostenendo concretamente gli interventi di pulizia e le attività di sensibilizzazione ambientale.

Il finanziamento contribuirà così a garantire la continuità delle iniziative, favorendo il coinvolgimento della cittadinanza e la diffusione di buone pratiche per la salvaguardia del territorio.

Come previsto dal regolamento, l’importo definitivo del contributo sarà quantificato soltanto dopo la chiusura del bilancio 2026 di Aceb, tenendo conto delle risorse economiche effettivamente disponibili e nel rispetto delle disposizioni previste. L’erogazione a favore dell’associazione I Deplasticati avverrà entro marzo 2027.