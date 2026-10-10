Bagna Cauda Day 2026: il Piemonte a tavola, senza confini

Torna il Bagna Cauda Day 2026: sei giorni di festa, convivialità e grande tradizione tra Asti, il Piemonte e il mondo con oltre 160 locali aderenti.

Torna la quattordicesima edizione del Bagna Cauda Day, il grande evento enogastronomico in programma nei weekend del 20-21-22 e 27-28-29 novembre 2026. Promossa dall’Associazione culturale Astigiani, la manifestazione si conferma un appuntamento imperdibile capace di coinvolgere oltre 160 locali non solo in Piemonte e in Italia, ma anche nel resto del mondo (con tappe che spaziano da New York a Shanghai), celebrando il rito antico e conviviale del fujot.

Le novità dell’edizione 2026

Il motto scelto per quest’anno, “Questo bavaglio ci rende liberi”, sintetizza lo spirito di condivisione e informalità che caratterizza la festa. Il celebre bavaglione d’autore è firmato per questa edizione dal giovane artista Pedro Porro, che ha scelto di raffigurare una Volvo Polar rossa in omaggio al padre. Tra le novità più curiose spicca il Palot da fujot, un piccolo cucchiaino piatto in metallo ideato dagli ingegneri della Way Assauto di Asti per gestire il lumino del fujot e trasformabile in portachiavi.

La ricetta, i “semafori” e l’abbinamento con il vino

Al centro della tavola restano i tre ingredienti fondamentali della tradizione contadina: aglio, olio e acciughe, accompagnati da verdure di stagione sia crude che cotte. I ristoranti e le osterie aderenti propongono diverse varianti individuate dai tradizionali “semafori del gusto”:

Rosso: la versione classica della tradizione.

Giallo: la versione “eretica” con l’aglio stemperato.

Verde: la versione “atea” senza aglio.

Il tutto viene esaltato dall’abbinamento d’eccezione con la Barbera d’Asti, grazie alla rinnovata collaborazione con quattro storiche cantine del territorio (Bava, Braida, Cascina Castlèt e Coppo). Il prezzo di riferimento della proposta è fissato a 30 euro, con il vino a 15 euro a bottiglia. Il Bagna Cauda Day unisce da sempre il piacere della tavola alla valorizzazione e tutela del territorio. Gli utili generati dalla manifestazione vengono infatti destinati dall’Associazione Astigiani a progetti di solidarietà e salvaguardia ambientale, come il Bosco degli Astigiani, un’area verde di oltre cinque ettari dedicata alla biodiversità locale. Per chi non riuscirà a partecipare a novembre, l’appuntamento con il gusto tornerà infine con la Bagna della Merla a fine gennaio 2027.

Per partecipare, scegliere il locale e consultare gli aggiornamenti sul programma è possibile visitare il sito ufficiale www.bagnacaudaday.it.