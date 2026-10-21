Autovelox di Porra, M5s: «Si pensa di spostarlo ma responsabilità restano»

Ventimiglia Bordighera e dintorni

«La sicurezza dei cittadini deve guidare le scelte amministrative, non diventare una spiegazione da utilizzare quando quelle scelte vengono rimesse in discussione. E basta con la giustificazione di aver ereditato l’impianto dalla precedente Amministrazione»

Ventimiglia. «Apprendiamo oggi del sopralluogo tra Comune e Anas per valutare lo spostamento dell’autovelox di Porra nella zona di Trucco. Dopo tre anni di difesa dell’impianto, ricorsi, sentenze sfavorevoli e spese a carico della collettività, l’Amministrazione Di Muro prende finalmente in considerazione una soluzione diversa. E adesso si parla di sicurezza stradale». Lo dichiara il Movimento 5 stelle di Ventimiglia.

Ma allora chiediamo al sindaco: quali ragioni di sicurezza hanno giustificato fino a oggi il mantenimento dell’autovelox a Porra? E cosa è cambiato improvvisamente?

La sicurezza dei cittadini deve guidare le scelte amministrative, non diventare una spiegazione da utilizzare quando quelle scelte vengono rimesse in discussione. E basta con la giustificazione di aver ereditato l’impianto dalla precedente Amministrazione.

L’autovelox lo avete ereditato, forse, dato che molti di voi facevano parte anche nella precedente amministrazione, in ogni caso, le decisioni di questi tre anni sono esclusivamente vostre.