Autonomia differenziata, presidente Bucci firma l’accordo per la Liguria

L’intesa riguarda cinque ambiti: tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica, protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha firmato questa sera l’accordo sull’autonomia differenziata per la Liguria, nell’ambito del percorso che coinvolge anche Lombardia, Piemonte e Veneto. L’intesa riguarda cinque ambiti: tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica, protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa.

La firma è avvenuta in Prefettura a Genova, secondo il protocollo previsto per la sottoscrizione a distanza, dopo il passaggio in Consiglio dei ministri. Bucci non ha potuto recarsi a Roma per garantire la propria presenza sul territorio in una giornata segnata dalla mobilitazione dei lavoratori dell’ex Ilva.

Nel pomeriggio, il presidente ha inoltre partecipato alla commissione dedicata alla Diga foranea di Genova, richiesta dai consiglieri regionali di minoranza.