Autonomia differenziata, la Cgil da Imperia: «A rischio diritti e unità del Paese»

Imperia. Diritti, servizi pubblici e divari tra territori sono stati al centro della tavola rotonda promossa dalla Cgil alla Scuola Edile per approfondire le conseguenze dell’autonomia differenziata. Sindacato, istituzioni e politica si sono confrontati sulle ricadute economiche e sociali del percorso, con un’attenzione particolare agli effetti che potrebbe produrre in Liguria. «Abbiamo ideato questo evento per approfondire una materia che ci riguarderà molto da vicino», ha spiegato il segretario generale della Cgil Imperia Tiziano Tomatis, che ha aperto i lavori con una panoramica sul provvedimento. L’appuntamento è stato concepito anche come occasione di formazione, attraverso i contributi dei diversi partecipanti.

A concentrarsi sulle conseguenze per il territorio è stato Maurizio Calà, alla guida della Cgil ligure. «È inutile e dannosa. Inutile perché non interverrebbe sui problemi della sanità: invece di agire sulle liste d’attesa e sulla mancanza di medici e infermieri, si arriverebbe ad aumentare le prestazioni per i privati. Quindi si interviene sulla sanità privata, non su quella pubblica». Calà ha sollevato dubbi anche sulla previdenza complementare. «Esistono già fondi nazionali e non si capisce esattamente cosa potrebbe fare la Liguria avendo questa possibilità. Sostanzialmente non succederà nulla e, se accadrà qualcosa, sarà in peggio».

Ai lavori ha preso parte Christian Ferrari, segretario nazionale della Cgil, che ha richiamato la mobilitazione degli ultimi anni e la pronuncia della Corte costituzionale. «Non è una posizione che riguarda soltanto la Cgil. Negli ultimi anni c’è stata una grande mobilitazione che ha contribuito ad arrivare a una sentenza molto importante della Corte costituzionale, che ha letteralmente demolito la legge Calderoli». Ferrari ha richiamato i limiti indicati dalla Consulta. «La Corte ha detto una cosa molto chiara: non si tocca l’unità economica e sociale del Paese e al massimo si può parlare di qualche funzione legata alle specificità, alla specialità di ciascuna regione». Nel mirino anche le pre-intese in discussione. «Rappresentano il tentativo di far rientrare dalla finestra ciò che quella sentenza e la mobilitazione, a partire dalla Cgil ma anche di tanta parte della società civile, avevano fatto uscire dalla porta». Il dirigente nazionale ha collegato il tema alle altre modifiche istituzionali. «Se poi pensiamo che nel frattempo si discute anche di un’inutile riforma elettorale, abbiamo l’idea che si stia tentando a fine legislatura un colpo di coda per arrivare di nuovo al cuore dei principi costituzionali».

Il rappresentante sindacale ha poi indicato il rischio economico che intravede nel progetto. «Si potrebbero finanziare banche e assicurazioni sulla previdenza complementare e ancora di più la sanità privata, utilizzando risorse aggiuntive provenienti dalla tassazione dei liguri, senza avere una lira in più rispetto alle questioni nazionali». Netta anche la valutazione sull’impostazione originaria della riforma. «L’autonomia differenziata, nella logica di chi l’ha voluta, doveva servire a lasciare al Nord i soldi dei lavoratori e dei cittadini del Nord. Di tutto questo non c’è nulla. Significa tassare nuovamente i liguri», ha concluso Calà.

Sulle ripercussioni per il sistema sanitario si è soffermato Enrico Ioculano, consigliere regionale e vicepresidente della commissione Salute e Sicurezza, contestando la posizione del presidente della Regione Marco Bucci. «Bucci la presenta come una grande possibilità. La realtà, purtroppo, è l’esatto contrario, perché metti la Liguria in competizione con Lombardia, Veneto o Piemonte, territori molto più ricchi e con capacità finanziarie maggiori». Per Ioculano, il nuovo assetto potrebbe incidere anche sulla capacità di trattenere il personale. «Se si dà la possibilità di fare sanità integrativa, integrazione dal punto di vista previdenziale e una differenziazione delle tariffe, un professionista non dovrà più scegliere soltanto tra una retribuzione e l’altra, ma tra pacchetti di offerta regionali molto diversi. Quale sarà più allettante, quello lombardo o quello ligure?».

Il vicepresidente della commissione ha quindi spostato l’attenzione sul piano politico. «Il presidente Bucci dovrebbe capire quanto ci sia effettivamente di vero dietro questa proposta, perché noi l’abbiamo letta come una grande propaganda pre-elettorale». Secondo Ioculano, un’eventuale intesa potrebbe essere contestata da altre amministrazioni: «Probabilmente verrà impugnata dalle regioni del Sud che, paradossalmente, finirebbero per tutelare anche gli interessi dei medici liguri».