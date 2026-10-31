Auto precipita fuori strada, muore ragazzo. Salvo per miracolo il padre alla guida

La tragedia sulla provinciale tra Ponte Loreto e Creppo. Il genitore sarebbe stato sbalzato dall’abitacolo e trasferito in elicottero al Santa Corona. Vigili del fuoco impegnati per ore nel recupero del corpo. Nella notte anche un frontale a Bordighera

Triora. Tragedia nella notte nell’entroterra della Valle Argentina, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 81, nel territorio di Molini di Triora, nella zona sotto Bregalla, tra Ponte Loreto e Creppo.

Il giovane viaggiava in auto insieme al padre quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è uscito dalla carreggiata finendo fuori strada facendo un volo per decine e decine di metri.

L’allarme è scattato intorno all’1.50 grazie al sistema automatico di emergenza dell’automobile, che era collegato con il cellulare del giovane. Nell’incidente il padre sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo, riuscendo a sopravvivere all’impatto. Per il figlio, invece, nonostante l’arrivo dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare. Il genitore è stato raggiunto e stabilizzato dal personale sanitario per essere poi trasferito con l’elicottero Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto sono intervenuti anche il 118, i carabinieri, il soccorso alpino e i vigili del fuoco.

Proprio le squadre dei pompieri sono rimaste impegnate per tutta la notte e ancora questa mattina nelle difficili operazioni necessarie a raggiungere il veicolo e recuperare il corpo del giovanissimo. La conformazione del terreno ha reso l’intervento particolarmente complesso, tanto da richiedere anche il supporto di personale dei vigili del fuoco proveniente dalla provincia di Savona. Saranno ora gli accertamenti dei carabinieri a ricostruire la dinamica dell’incidente e a chiarire cosa abbia provocato l’uscita di strada dell’automobile.

Quella appena trascorsa è stata una notte difficile anche sulle strade del Ponente. Intorno all’1.30, a Bordighera, due automobili si sono scontrate frontalmente in via Madonna della Ruota. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due donne anziane. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco.