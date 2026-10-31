Auto nel burrone a Triora, la vittima è il 16enne Daniele Giacu. Ferito il padre

Triora. È Daniele Giacu, 16 anni compiuti lo scorso giugno, la vittima del tragico incidente avvenuto verso le 2 del mattino lungo la strada provinciale 81, nella zona sotto Bregalla, tra Ponte Loreto e Creppo, frazione di Triora.

Il ragazzo viaggiava in auto insieme al padre Michael quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è uscito dalla carreggiata dopo aver sfondato un muretto di protezione, precipitando in una scarpata per circa 60 metri. L’allarme è scattato intorno all’1.50 grazie al sistema automatico di emergenza dell’automobile, collegato al cellulare del giovane, che ha consentito di attivare rapidamente la macchina dei soccorsi nonostante la zona particolarmente isolata e impervia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e i carabinieri. Nell’impatto il padre Michael è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Raggiunto dai soccorritori, è stato stabilizzato e successivamente trasferito con l’elicottero Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Per Daniele, invece, non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è deceduto sul posto a causa delle gravissime conseguenze dell’incidente. Particolarmente complesse le operazioni di soccorso e recupero, rese difficili dalla conformazione del terreno e dalla distanza del veicolo dalla carreggiata. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte e ancora questa mattina per raggiungere l’automobile e recuperare il corpo del sedicenne, ricevendo anche il supporto dei colleghi provenienti dalla provincia di Savona.

Le operazioni hanno richiesto un impegno prolungato anche da parte del soccorso alpino, chiamato ad affiancare il 115 in una zona dove l’accesso risultava estremamente difficoltoso. Saranno ora i carabinieri a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e a chiarire cosa abbia provocato l’uscita di strada del veicolo.