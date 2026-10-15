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Auto in fiamme sull’A10 nei pressi di Cipressa, intervengono i vigili del fuoco
Un grosso rogo ha distrutto il veicolo. Nessun ferito, accertamenti sulle cause dell’incendio
Cipressa. Un’auto ha preso fuoco in tarda serata sull’autostrada A10, nel tratto nei pressi di Cipressa. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, provocando un grosso rogo che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.
Fortunatamente non si registrano feriti.
L’incendio ha causato soltanto danni alla vettura, che non risulterebbe coinvolta in incidenti con altri mezzi o persone. Sul posto sono ancora impegnate le squadre dei pompieri, al lavoro per completare le operazioni di bonifica e mettere in sicurezza l’area interessata.
Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo. La dinamica dell’episodio è ancora in fase di ricostruzione.