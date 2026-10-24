A Sanremo|
Auto fa svolta vietata, gravemente feriti scooterista e passeggero sull’Aurelia
Intervenuto sul posto anche l’elisoccorso Grifo
Sanremo. Incidente stradale nel pomeriggio intorno alle 15 sull’Aurelia, all’altezza del Carrefour di Bussana, a Sanremo. Coinvolti un’auto condotta da turisti tedeschi e uno scooter sul quale viaggiavano due persone.
Secondo una prima ricostruzione, la vettura metallizzata, proveniente da levante e diretta verso Sanremo, avrebbe effettuato una svolta vietata, attraversando la doppia linea continua. In quel momento sarebbe sopraggiunto lo scooter, anch’esso proveniente da Levante, che è finito contro l’auto.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la polizia locale e l’elisoccorso Grifo. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La circolazione è stata successivamente ripristinata a senso unico alternato.
(Notizia in aggiornamento)