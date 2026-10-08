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Auto contro un muro sull’Aurelia a Bordighera

8 ottobre 2026 | 17:48
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di Luca Simoncelli

Luca Simoncelli

Auto contro un muro sull&#8217;Aurelia a Bordighera

In zona Madonna della Ruota. Un ferito

Bordighera. Incidente all’alba sulla via Aurelia a Bordighera: auto contro il muro a Madonna della Ruota, un ferito

Mattinata di disagi e paura sulla via Aurelia, nella zona di Madonna della Ruota a Bordighera, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura.

Poco prima delle 7:00, per cause ancora in corso di accertamento, un veicolo che procedeva in direzione della Città delle Palme ha fatto tutto da solo, andando a sbattere contro il muro a margine della carreggiata.

Il guidatore è rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave, mentre la vettura ha riportato danni abbastanza consistenti. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.