Auto contro un muro sull’Aurelia a Bordighera

Mattinata di disagi e paura sulla via Aurelia, nella zona di Madonna della Ruota a Bordighera, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura.

Il guidatore è rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave, mentre la vettura ha riportato danni abbastanza consistenti. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.