Auto contro un muro sull’Aurelia a Bordighera
In zona Madonna della Ruota. Un ferito
Bordighera. Incidente all’alba sulla via Aurelia a Bordighera: auto contro il muro a Madonna della Ruota, un ferito
Mattinata di disagi e paura sulla via Aurelia, nella zona di Madonna della Ruota a Bordighera, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura.
Poco prima delle 7:00, per cause ancora in corso di accertamento, un veicolo che procedeva in direzione della Città delle Palme ha fatto tutto da solo, andando a sbattere contro il muro a margine della carreggiata.
Il guidatore è rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave, mentre la vettura ha riportato danni abbastanza consistenti. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.