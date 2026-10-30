Attivisti imperiesi fermati in Cisgiordania, Toesca: «Piena solidarietà, siano subito rilasciati»

«Raccogliere le olive insieme ai palestinesi è un atto di resistenza pacifica che ammiro profondamente. Mettere a rischio la propria vita per garantire un po’ di sussistenza alle popolazioni vessate ogni giorno, da decenni sia dai coloni che dall’esercito israeliano è un’azione meritoria e coraggiosa, a loro vanno il mio pensiero e il mio sostegno».

Il presidente di Sanremo Città di Pace auspica inoltre che venga fatta chiarezza sulle circostanze del fermo e che ai tre connazionali siano garantite tutte le tutele necessarie.

«Auspico che venga fatta piena chiarezza sulle circostanze del fermo e che ai tre concittadini siano garantite tutte le tutele previste dal diritto, l’assistenza consolare e il rispetto dei loro diritti fondamentali. Mi unisco inoltre alla richiesta di un intervento tempestivo delle autorità italiane affinché sia tutelata la loro sicurezza e sia favorito il loro immediato rilascio».