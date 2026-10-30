Attivisti imperiesi fermati in Cisgiordania, Toesca: «Piena solidarietà, siano subito rilasciati»
Il presidente di Sanremo Città di Pace auspica inoltre che venga fatta chiarezza sulle circostanze del fermo e che ai tre connazionali siano garantite tutte le tutele necessarie
Sanremo. Esprime solidarietà ai tre attivisti imperiesi fermati in Cisgiordania, dove si trovavano al fianco dei contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive, Vittorio Toesca, consigliere comunale di Sanremo e presidente di Sanremo Città di Pace.
«Esprimo la mia piena solidarietà ai tre attivisti imperiesi fermati in Cisgiordania mentre si trovavano accanto ai contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive», dichiara Toesca, che sottolinea il valore dell’iniziativa a sostegno della popolazione palestinese.
«Raccogliere le olive insieme ai palestinesi è un atto di resistenza pacifica che ammiro profondamente. Mettere a rischio la propria vita per garantire un po’ di sussistenza alle popolazioni vessate ogni giorno, da decenni sia dai coloni che dall’esercito israeliano è un’azione meritoria e coraggiosa, a loro vanno il mio pensiero e il mio sostegno».
Il presidente di Sanremo Città di Pace auspica inoltre che venga fatta chiarezza sulle circostanze del fermo e che ai tre connazionali siano garantite tutte le tutele necessarie.
«Auspico che venga fatta piena chiarezza sulle circostanze del fermo e che ai tre concittadini siano garantite tutte le tutele previste dal diritto, l’assistenza consolare e il rispetto dei loro diritti fondamentali. Mi unisco inoltre alla richiesta di un intervento tempestivo delle autorità italiane affinché sia tutelata la loro sicurezza e sia favorito il loro immediato rilascio».
Infine, Toesca richiama il valore simbolico dell’ulivo, elemento che accomuna la Liguria e la Palestina, soprattutto in questo periodo dell’anno dedicato alla raccolta.
«Dalla Liguria alla Palestina, l’ulivo, pianta di pace per antonomasia, ci unisce, specialmente in questo periodo di raccolta, da una sponda all’altra del Mediterraneo, perciò è ancora più doloroso assistere a distanza a vicende come questa. Ai tre attivisti imperiesi va la mia vicinanza».