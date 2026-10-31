Associazione nazionale finanzieri d’Italia, a Sanremo una messa in onore dei caduti

L’autorevole partecipazione delle autorità è stata, ancora una volta, un segno tangibile di un legame profondo e indissolubile tra le istituzioni, il territorio, e coloro che hanno servito e servono lo stato con dedizione

Sanremo. La sezione Anfi di Sanremo, rappresentata dal presidente Biagio Giotta, ha organizzato una cerimonia religiosa per commemorare i militari deceduti, che hanno prestato servizio nella circoscrizione della Compagnia Guardia di finanza di Sanremo.

La santa messa si è tenuta presso la chiesa di San Rocco ed è stata celebrata dal vicario generale monsignor Antonio Arnaldi e da don Fulvio Ferrari, coadiuvati dal diacono Antonio Martini, socio ordinario di questa Sezione.

Alla cerimonia hanno partecipato: il colonnello Omar Salvini, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, e il capitano Pia Virginia Della Monica, comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Sanremo, Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri.

Erano presenti autorità civili: il consigliere di Prefettura Simone Dante in rappresentanza del signor prefetto della Provincia di Imperia Antonio Giaccari; il senatore Gianni Berrino; il sindaco del comune di Sanremo Alessandro Mager, e gli assessori regionale Marco Scajola e Luca Lombardi, oltre al comandante della Polizia locale Fulvio Asconio.

Alla cerimonia è intervenuta una nutrita rappresentanza dei soci ordinari e simpatizzanti della sezione Anfi e loro familiari, la sezione Anfi di Ventimiglia e le associazioni d’armi, combattentistiche e patriottiche tutte.

L’autorevole partecipazione delle autorità è stata, ancora una volta, un segno tangibile di un legame profondo e indissolubile tra le istituzioni, il territorio, e coloro che hanno servito e servono lo stato con dedizione, spirito di sacrificio e senso del dovere; e ha onorato profondamente la cerimonia, dando valore al nostro impegno quotidiano di mantenere vivi i valori della Guardia di Finanza.