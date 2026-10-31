Logo
Anfi Sanremo
Sanremo
Alessandro Mager
antonio arnaldi
Antonio Giaccari
Antonio Martini
Biagio Giotta
Don Fulvio Ferrari
Fulvio Asconio
Gianni Berrino
Luca Lombardi
Marco Scajola
Omar Salvini
Pia Virginia Della Monica
Simone Dante

La commemorazione

|
Altre News
/
Sanremo
/

Associazione nazionale finanzieri d’Italia, a Sanremo una messa in onore dei caduti

31 ottobre 2026 | 12:30
Share0
di Redazione

Redazione

Associazione nazionale finanzieri d&#8217;Italia, a Sanremo una messa in onore dei caduti

L’autorevole partecipazione delle autorità è stata, ancora una volta, un segno tangibile di un legame profondo e indissolubile tra le istituzioni, il territorio, e coloro che hanno servito e servono lo stato con dedizione

Sanremo. La sezione Anfi di Sanremo, rappresentata dal presidente Biagio Giotta, ha organizzato una cerimonia religiosa per commemorare i militari deceduti, che hanno prestato servizio nella circoscrizione della Compagnia Guardia di finanza di Sanremo.

La santa messa si è tenuta presso la chiesa di San Rocco ed è stata celebrata dal vicario generale monsignor Antonio Arnaldi e da don Fulvio Ferrari, coadiuvati dal diacono Antonio Martini, socio ordinario di questa Sezione.

Alla cerimonia hanno partecipato: il colonnello Omar Salvini, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, e il capitano Pia Virginia Della Monica, comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Sanremo, Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri.

Erano presenti autorità civili: il consigliere di Prefettura Simone Dante in rappresentanza del signor prefetto della Provincia di Imperia Antonio Giaccari; il senatore Gianni Berrino; il sindaco del comune di Sanremo Alessandro Mager, e gli assessori regionale Marco Scajola e Luca Lombardi, oltre al comandante della Polizia locale Fulvio Asconio.

Alla cerimonia è intervenuta una nutrita rappresentanza dei soci ordinari e simpatizzanti della sezione Anfi e loro familiari, la sezione Anfi di Ventimiglia e le associazioni d’armi, combattentistiche e patriottiche tutte. 

L’autorevole partecipazione delle autorità è stata, ancora una volta, un segno tangibile di un legame profondo e indissolubile tra le istituzioni, il territorio, e coloro che hanno servito e servono lo stato con dedizione, spirito di sacrificio e senso del dovere; e ha onorato profondamente la cerimonia, dando valore al nostro impegno quotidiano di mantenere vivi i valori della Guardia di Finanza.

Dopo la cerimonia si è tenuto un pranzo conviviale presso un noto ristorante di Bordighera.