Assessori regionali Lombardi, Scajola e Piana a San Bartolomeo al Mare per “Nuove Tendenze Hospitality 2026”

San Bartolomeo al Mare. Gli assessori regionali al Turismo Luca Lombardi, all’Urbanistica Marco Scajola e all’Agricoltura Alessandro Piana hanno partecipato oggi a San Bartolomeo al Mare, nella sede della Cooperativa Azzurra Dianese, all’evento “Nuove Tendenze Hospitality 2026”, organizzato in occasione del cinquantesimo anniversario della cooperativa. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sulle evoluzioni e sulle prospettive del settore dell’ospitalità, oltre che un’occasione per celebrare i cinquant’anni di attività della realtà dianese.

«L’intelligenza artificiale sta entrando concretamente nel lavoro delle imprese turistiche e può aiutarle a migliorare organizzazione, servizi e rapporto con gli ospiti – dichiara Luca Lombardi -. La tecnologia deve però restare uno strumento al servizio delle persone e della qualità dell’accoglienza. Come Regione stiamo lavorando anche attraverso Reg4IA, progetto nazionale che vede la Liguria capofila e che prevede applicazioni dell’IA anche nella gestione dei flussi turistici. Conoscere meglio la domanda significa costruire offerte più mirate e distribuire maggiormente le presenze tra territori e periodi dell’anno. In questa direzione vanno anche cicloturismo, outdoor ed entroterra, insieme a prodotti come Liguria degli Anelli, Ciclovia Tirrenica e Sentiero Liguria, per collegare sempre di più costa e borghi e rendere la Liguria attrattiva dodici mesi l’anno. Un augurio particolare va infine a Coo.A.Di. per i suoi 50 anni, un traguardo importante per una realtà da sempre vicina al mondo dell’ospitalità».

«Cinquant’anni di attività rappresentano un traguardo importante e testimoniano il percorso e l’impegno della Cooperativa Azzurra Dianese – aggiunge l’assessore regionale Marco Scajola -. Occasioni come ‘Nuove Tendenze Hospitality’ permettono di mettere a confronto esperienze, competenze e prospettive di un settore strategico per il nostro territorio. L’ospitalità è parte integrante dell’identità turistica della Liguria e confrontarsi sulle sue evoluzioni significa individuare nuove opportunità e rafforzare il legame tra imprese e territorio. La pista ciclopedonale realizzata in questi anni ne è un esempio concreto e, sicuramente, sarà sempre più volano per tutta la nostra regione. Rivolgo alla cooperativa i miei auguri per questo importante anniversario e un ringraziamento per il lavoro svolto quotidianamente».