Assessore Piana ai giardini Hanbury per il convegno internazionale sui paesaggi del Mediterraneo

Ventimiglia . L’assessore regionale all’Agricoltura, ai Parchi e alla Biodiversità Alessandro Piana è intervenuto oggi ai Giardini Botanici Hanbury , alla Mortola di Ventimiglia, in occasione della giornata conclusiva del convegno internazionale “Pratiche e pensieri dei giardini del Mediterraneo: letterature, arti, territori ed ecologia”, iniziato il 21 ottobre a Nizza. L’iniziativa, che riunisce studiosi ed esperti di diverse discipline, approfondisce il rapporto tra giardini, paesaggio, storia, arte e ambiente, con particolare attenzione alla dimensione culturale ed ecologica del Mediterraneo. Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e il professor Luigi Minuto dell’Università di Genova. Presenti inoltre gli studenti della quarta Liceo “Angelico Aprosio” di Ventimiglia.

«I Giardini Hanbury rappresentano uno straordinario patrimonio della Liguria e un punto di riferimento internazionale per la ricerca, la tutela della biodiversità e la valorizzazione del paesaggio – dichiara l’assessore Alessandro Piana – Nati nel 1867 dalla visione di Thomas e Daniel Hanbury, sono da oltre un secolo e mezzo un luogo di incontro tra culture e conoscenze, dove la conservazione della natura si accompagna alla ricerca scientifica e alla sperimentazione. Il paesaggio non è soltanto ciò che vediamo, ma il risultato della storia, del lavoro e del rapporto tra uomo e natura. È un principio che guida anche il nostro impegno per la tutela delle aree rurali, dei parchi e delle produzioni agricole liguri. Custodire questo patrimonio significa preservare la biodiversità e l’identità dei territori, ma anche promuovere nuove opportunità di conoscenza e collaborazione. Il Mediterraneo, da sempre luogo di scambio tra popoli e culture, può continuare a essere uno spazio privilegiato per affrontare insieme le sfide del cambiamento climatico e della gestione sostenibile del paesaggio».