«Fino all’ospedale di Taggia, il Saint Charles non si tocca»

Visita dell’assessore regionale Nicolò. La prospettiva è quella di arrivare alla chiusura dell’attuale rapporto contrattuale e successivamente predisporre una nuova manifestazione di interesse, con condizioni economiche considerate più realistiche

Bordighera. «Primo, non eliminiamo il pronto soccorso: questo deve essere chiaro. L’ospedale Saint Charles di Bordighera continuerà a vivere». È la rassicurazione arrivata oggi dall’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, al termine della visita all’ospedale di Bordighera e del successivo incontro con i sindaci del comprensorio, convocato a Villa Regina Margherita per fare il punto sul futuro del presidio. L’ospedale di Bordighera resterà aperto, con i servizi attuali, «con o senza Gvm, anche se ci auguriamo che resti», ha ribadito l’assessore.

Una rassicurazione che arriva nel pieno del confronto tra Regione Liguria e GVM Care & Research, gestore privato, in convenzione con Ats Liguria, del Saint Charles, sulla sostenibilità economica dell’attuale contratto. I conti, infatti, parlano di un fabbisogno aggiuntivo di circa 10 milioni di euro all’anno per garantire il funzionamento dell’ospedale con l’attuale organizzazione e mantenere i servizi oggi presenti.

È questo il nodo principale sul quale si gioca il futuro del Saint Charles. E Nicolò, arrivato questa mattina a Bordighera, ha voluto innanzitutto sgombrare il campo dalle ipotesi di un ridimensionamento della struttura. «Questo ve lo garantisco: fino a quando l’ospedale di Taggia non avrà il primo paziente dentro, l’ospedale di Bordighera rimarrà com’è».

Una precisazione importante, anche alla luce del dibattito delle ultime settimane sul futuro della sanità del Ponente e sulla progressiva entrata in funzione del nuovo ospedale di Taggia. Il Saint Charles, nelle intenzioni della Regione, continuerà dunque a mantenere il proprio ruolo nella rete sanitaria provinciale.

Il nodo del contratto con GVM. Il problema, però, resta quello delle risorse. L’attuale contratto con GVM, secondo quanto emerso nel confronto, non sarebbe più sufficiente a coprire i costi necessari per garantire l’attuale livello di attività. Da qui la richiesta di un adeguamento economico e il confronto tra il gestore privato e la Regione. Nicolò respinge però l’idea di uno scontro.

«Noi stiamo dialogando, non litigando, perché non c’è stata una vera e propria discussione con GVM. Siamo tutti ampiamente consapevoli che, allo stato attuale, le problematiche legate al contratto non possono essere superate se non attraverso una fase che stiamo affrontando, con l’obiettivo di chiudere il contratto e avere poi la possibilità di fare una manifestazione di interesse sulla base di un contratto che sia più sostenibile».

La prospettiva è quindi quella di arrivare alla chiusura dell’attuale rapporto contrattuale e successivamente predisporre una nuova manifestazione di interesse, con condizioni economiche considerate più realistiche. «La nostra primaria intenzione è continuare a gestire l’ospedale con GVM, oppure con chi eventualmente potrà subentrare», ha precisato Nicolò. E proprio sui tempi di una nuova procedura l’assessore ha mantenuto cautela: «Dipende da come evolveranno la parte giuridico-amministrativa e quella contrattualistica con GVM».

«Bordighera non si tocca». La visita all’interno del Saint Charles ha consentito a Nicolò di vedere direttamente la struttura e i servizi attualmente presenti. «Quando dico che non smantelleremo l’ospedale e che Bordighera non si tocca, intendo dire che, indipendentemente dalla presenza di GVM o dall’eventuale scadenza del contratto, il nostro impegno è mantenere i servizi attualmente presenti, dagli ambulatori ai reparti».

L’assessore ha definito il Saint Charles «un ospedale molto bello, in ordine, con tanti servizi e tante attività», sottolineando la presenza del pronto soccorso, delle tre sale operatorie, della risonanza magnetica e dei 30 letti di Medicina. «È una struttura che noi vogliamo mantenere e valorizzare».

Il tavolo voluto dal Comune. L’incontro di oggi a Villa Regina Margherita è stato promosso dal Comune di Bordighera, che nel luglio scorso aveva chiesto alla Regione di aprire un confronto specifico sul futuro del Saint Charles.

«Quando, nel mese di luglio, abbiamo chiesto alla Regione di aprire un confronto specifico sul Saint Charles – ha spiegato il sindaco Marzia Baldassarre – lo abbiamo fatto con un obiettivo molto semplice: trasformare le preoccupazioni del territorio in un percorso di lavoro concreto. Oggi quel percorso comincia». Per il sindaco, il futuro dell’ospedale non può essere affrontato soltanto sotto il profilo economico. «La discussione sul Saint Charles non può essere soltanto una discussione economica o contrattuale. Deve essere prima di tutto una discussione sanitaria».

Sul tavolo, quindi, anche il ruolo del pronto soccorso, il rapporto con il 118 e l’emergenza territoriale, le attività specialistiche, la diagnostica, i ricoveri e l’integrazione con la medicina territoriale.

L’obiettivo indicato da Baldassarre è arrivare a definire «come deve essere il Saint Charles dei prossimi anni», individuando servizi, funzioni, organizzazione dell’emergenza e rapporto con gli altri ospedali della provincia.

«Avevo forti perplessità sul bando». A dirlo è stato il vicesindaco e assessore alla Sanità Beppe Trucchi. «Fin da subito ho avuto forti perplessità su questo bando di gara e sul contratto quinquennale che ne è seguito, perché mi sembrava un bando non sostenibile economicamente da parte di chi l’avesse vinto, e adesso mi sembra che questo si stia un po’ dimostrando».

Trucchi ha ribadito di aver preferito una gestione pubblica, pur riconoscendo che anche il modello privato può funzionare.

«Mi rendo conto che anche la scelta del privato può essere una buona scelta gestionale, a patto che sia fatta in una maniera sostenibile. A me sembrava che tutto quello che noi chiedevamo al privato non fosse sostenibile con la spesa prevista».

Il timore, nel caso di un eventuale disimpegno del gestore, è quello di trovarsi davanti a una situazione difficile da gestire per il sistema pubblico. «Se il privato dovesse non avere più l’interesse a mantenere la sua presenza all’ospedale di Bordighera, avremmo un’enorme difficoltà a riprendere in mano noi questo ospedale e gestirlo con il servizio pubblico».

La carenza di medici e la proposta degli alloggi. Nel corso dell’incontro è emersa anche la questione della carenza di medici, particolarmente sentita nel Ponente. «Il problema del Ponente, così come quello dell’estremo Levante, ma soprattutto del Ponente, è riuscire ad attrarre i medici», ha spiegato Nicolò.

Il problema riguarda soprattutto i giovani professionisti, per i quali il costo degli affitti può rappresentare un ostacolo significativo.

Da qui la proposta rivolta ai Comuni del territorio, in particolare Sanremo, Imperia e Ventimiglia, di mettere a disposizione alloggi a titolo gratuito o con canoni calmierati per i medici neoassunti.

«Abbiamo tantissimi specializzandi al terzo e quarto anno che vengono già assunti grazie al decreto Calabria e quindi si spostano volentieri. Ma, per continuare a venire, vogliono avere delle garanzie che lo stipendio che ricevono non venga poi consumato interamente per pagare l’affitto».

Sul futuro del Saint Charles, dunque, la Regione prova a rassicurare il territorio: il pronto soccorso resterà, i servizi non verranno smantellati e l’ospedale dovrà essere valorizzato. Resta però da risolvere il nodo economico: quei circa 10 milioni di euro aggiuntivi all’anno che rappresentano oggi il principale ostacolo alla sostenibilità dell’attuale modello di gestione.