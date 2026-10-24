Assessore Lombardi alla cena di gala del Royal Golf Challenge: «Evento che unisce ospitalità di alta gamma e promozione del territorio»

Sanremo . L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha partecipato questa sera, al Royal Hotel Sanremo , alla cena di gala del Royal Golf Challenge 2026 , manifestazione organizzata dal Royal Hotel e in programma oggi, sabato 24, e domani, domenica 25 ottobre, al Circolo Golf degli Ulivi.

Un appuntamento storico, nato negli anni Cinquanta e riproposto negli ultimi cinque anni nell’attuale formula, che per l’edizione 2026 ha raggiunto il full field con 136 partecipanti. Sono circa sessanta gli iscritti provenienti dal Nord Italia, ai quali si aggiungono partecipanti francesi, polacchi e da altre regioni italiane.

«Una manifestazione come il Royal Golf Challenge racconta bene il tipo di turismo di alta gamma sul quale vogliamo lavorare: un evento che nella cornice del Royal Hotel Sanremo mette insieme competizione sportiva, soggiorno, ospitalità e una rete di prestigiosi alberghi e golf club italiani ed europei – dichiara Lombardi -. È un modello capace di trasformare un appuntamento sportivo in un’esperienza completa sul territorio e in un’occasione di promozione della destinazione. In Liguria questo segmento è in crescita: oggi contiamo 25 alberghi a cinque stelle, circa dieci dei quali cinque stelle lusso e da gennaio ad agosto 2026, rispetto allo stesso periodo 2025, le strutture a cinque stelle hanno superato 340 mila presenze, con un incremento del 4,35%, in evidenza la provincia di Imperia con un incremento rispetto all’anno precedente del 7,96%. È su questa capacità di mettere in rete ospitalità di eccellenza, eventi ed esperienze che vogliamo lavorare anche attraverso il Tavolo regionale del Lusso, rafforzando il posizionamento della Liguria sui mercati nazionali e internazionali».