Arma di Taggia, cantiere dell’ex stazione fermo dopo la consegna dei lavori

Taggia. L’area dell’ex stazione ferroviaria di Arma di Taggia torna al centro dell’attenzione politica e amministrativa cittadina. Nonostante la consegna formale dei lavori per la riqualificazione sia avvenuta lo scorso settembre, il cantiere risulta fermo da diversi giorni, sollevando forte preoccupazione tra i residenti e le attività commerciali della zona. Il progetto, finalizzato alla realizzazione di un parco urbano e di un polo strategico per la vivibilità della comunità, rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo urbanistico ed economico del territorio.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale Giuseppe Federico, che ha espresso forti perplessità riguardo allo stallo delle operazioni. Secondo Federico, la riqualificazione dell’ex sedime ferroviario è un’opera complessa e attesa da troppi anni per poter tollerare ulteriori ritardi, ambiguità o gestioni approssimative. Pur accogliendo favorevolmente la destinazione dell’area a verde pubblico e servizi, il blocco dei lavori subito dopo il loro avvio formale richiede spiegazioni immediate da parte dell’amministrazione comunale.

Per fare piena luce sulla situazione, Federico ha annunciato di aver formalizzato una richiesta di accesso agli atti. L’obiettivo dell’iniziativa è verificare nel dettaglio i verbali di consegna del cantiere, le reali motivazioni dell’attuale interruzione, la disponibilità effettiva delle aree interessate e l’intero iter procedurale dell’opera. Si tratta, secondo il firmatario, di un’azione doverosa di controllo e trasparenza nell’esclusivo interesse della collettività.