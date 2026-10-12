Area Sanremo, iscrizioni prorogate al 18 ottobre
L’opportunità per i giovani talenti verso il Festival 2027
Sanremo. C’è tempo fino alle ore 18.00 di domenica 18 ottobre per inviare la propria candidatura ad Area Sanremo e tentare il percorso che porta fino al Festival di Sanremo 2027.
La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha ufficializzato la proroga dei termini di iscrizione per offrire un’ulteriore occasione ai giovani musicisti a meno di cinque settimane dall’inizio delle selezioni dal vivo. La decisione, come spiegato dall’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni, si inserisce nel solco della proroga già accordata per Sanremo Giovani 2026 con l’intento di favorire la massima partecipazione possibile di nuovi interpreti e autori.
A valutare le proposte artistiche sarà una Commissione Musicale composta da sette personalità dello spettacolo, della radio e della produzione discografica. Insieme al direttore artistico Stefano De Martino e al vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, faranno parte della giuria Fabio Volo, Carlo Pastore, Pino Perris, Noemi ed Ema Stokholma. Oltre alle audizioni vere e proprie, l’iniziativa propone la nuova Area Sanremo Music Week, un programma ricco di workshop, masterclass e occasioni di confronto professionale ideato per arricchire il bagaglio d’esperienza di tutti gli iscritti.
Tra i punti fermi del regolamento figura il divieto assoluto di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale nella composizione e nella produzione dei brani, laddove questi vadano a sostituire o alterare la creatività umana. L’avvocato Filippo Biolé, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, ha sottolineato come la produzione musicale artigianale e l’inventiva dell’artista costituiscano una cifra identitaria fondamentale da tutelare e promuovere.
Le audizioni preliminari dal vivo prenderanno il via a Sanremo nella prima decade di novembre per concludersi il 12 novembre. Da questa prima fase verranno scelti almeno sessanta artisti che sosterranno le audizioni finali il 14 e 15 novembre davanti alla Commissione Musicale. Dai quindici vincitori di Area Sanremo scaturirà poi, negli incontri del 21 e 22 novembre con i quindici selezionati di Sanremo Giovani, la sestina dei finalisti (tre per ciascun canale). I sei artisti parteciperanno ai successivi appuntamenti televisivi Rai fino alla finale di dicembre “Sarà Sanremo”, trasmessa in diretta su Rai 1, in cui si proclamerà il vincitore unico ammesso alla 77ª edizione del Festival della Canzone Italiana nella categoria “Campioni” con un nuovo brano inedito. Le modalità d’iscrizione e i dettagli del regolamento sono disponibili sul sito ufficiale areasanremo.it.—–Come posso aiutarti adesso? Posso preparare la bozza di una mail da inviare in redazione, oppure creare un testo breve per lanciare l’articolo sui canali social del giornale.