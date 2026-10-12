Area Sanremo, iscrizioni prorogate al 18 ottobre

Sanremo. C’è tempo fino alle ore 18.00 di domenica 18 ottobre per inviare la propria candidatura ad Area Sanremo e tentare il percorso che porta fino al Festival di Sanremo 2027.

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha ufficializzato la proroga dei termini di iscrizione per offrire un’ulteriore occasione ai giovani musicisti a meno di cinque settimane dall’inizio delle selezioni dal vivo. La decisione, come spiegato dall’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni, si inserisce nel solco della proroga già accordata per Sanremo Giovani 2026 con l’intento di favorire la massima partecipazione possibile di nuovi interpreti e autori.

A valutare le proposte artistiche sarà una Commissione Musicale composta da sette personalità dello spettacolo, della radio e della produzione discografica. Insieme al direttore artistico Stefano De Martino e al vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, faranno parte della giuria Fabio Volo, Carlo Pastore, Pino Perris, Noemi ed Ema Stokholma. Oltre alle audizioni vere e proprie, l’iniziativa propone la nuova Area Sanremo Music Week, un programma ricco di workshop, masterclass e occasioni di confronto professionale ideato per arricchire il bagaglio d’esperienza di tutti gli iscritti.

Tra i punti fermi del regolamento figura il divieto assoluto di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale nella composizione e nella produzione dei brani, laddove questi vadano a sostituire o alterare la creatività umana. L’avvocato Filippo Biolé, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, ha sottolineato come la produzione musicale artigianale e l’inventiva dell’artista costituiscano una cifra identitaria fondamentale da tutelare e promuovere.