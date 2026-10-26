Applausi al teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo per lo spettacolo “…e Lucia: son qui, m’ammazzi”

Attraverso la forza della parola teatrale e della letteratura, ha riportato al centro il tema della violenza di genere.

Sanremo. Grande successo ieri al Casinò di Sanremo per lo spettacolo teatrale prodotto dal Teatro dell’Albero “…e Lucia: son qui, m’ammazzi“, dedicato al tema della violenza di genere e alla riflessione sui modelli culturali che, nel corso dei secoli, hanno contribuito a perpetuare la sopraffazione e la discriminazione nei confronti delle donne.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Sanremo, con il patrocinio del Club per l’Unesco e dell’associazione Soroptimist Club di Sanremo, ha registrato una significativa partecipazione di pubblico, con il teatro gremito e una platea attenta, coinvolta e partecipe per tutta la durata dello spettacolo.

Attraverso parole, dialoghi e suggestioni tratte dalla grande letteratura classica, lo spettacolo ha accompagnato gli spettatori in un percorso di riflessione sul ruolo della donna nella storia, nella cultura e nell’immaginario collettivo. Da Manzoni a Dante, da Shakespeare ad altre voci della tradizione letteraria, i testi hanno restituito storie di donne segnate dalla violenza, dal possesso, dalla gelosia e dalla negazione della libertà, mettendo in luce quanto certi stereotipi siano ancora profondamente radicati nella società contemporanea.

Non una semplice rappresentazione teatrale, dunque, ma un’occasione di confronto e consapevolezza, capace di intrecciare arte e impegno civile. La scena si è fatta spazio di denuncia, ma anche di ascolto e di speranza, invitando il pubblico a interrogarsi sulle responsabilità individuali e collettive nella costruzione di una cultura fondata sul rispetto, sulla dignità e sulla libertà delle donne.

Il titolo stesso, “…e Lucia: son qui, m’ammazzi”, richiama una delle pagine più intense della letteratura italiana e diventa il simbolo di una condizione femminile che troppo spesso, nel corso dei secoli, è stata raccontata attraverso la paura, la costrizione e la violenza. A queste voci lo spettacolo ha voluto restituire presenza e dignità, trasformando la memoria letteraria in uno strumento per leggere il presente.

La calorosa risposta del pubblico e la partecipazione dimostrata nel corso della serata confermano quanto sia importante promuovere occasioni culturali capaci di affrontare temi di forte rilevanza sociale, sensibilizzando la comunità e alimentando una riflessione condivisa.