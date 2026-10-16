Aperto bando 2026 per centri estivi, domande fino al 30 novembre per ottenere voucher

Genova. È aperto il bando regionale per l’assegnazione dei Voucher Centri Estivi 2026, la misura con cui Regione Liguria rinnova il proprio impegno a sostegno delle famiglie e del benessere di bambini e ragazzi. Con uno stanziamento complessivo di un milione e mezzo di euro, il provvedimento, approvato a giugno, prevede un contributo economico a rimborso delle spese sostenute per la frequenza di centri estivi e attività educative e ricreative durante il periodo compreso tra il 15 giugno e l’11 settembre 2026.

«Con i voucher per i centri estivi offriamo ai più giovani opportunità di crescita, socializzazione e divertimento, garantendo al tempo stesso un sostegno concreto ai genitori nella conciliazione tra lavoro e famiglia – sottolineano il vicepresidente di Regione Liguria e assessore alla Tutela e Valorizzazione dell’Infanzia Simona Ferro e l’assessore regionale alla Programmazione FSE Marco Scajola –. È un intervento che risponde a esigenze reali e si inserisce in una strategia più ampia di sostegno alle famiglie, che comprende anche gli asili nido gratuiti, le borse di studio scolastiche e le altre misure attuate per rendere la Liguria sempre più inclusiva e attenta ai diritti dei bambini e dei ragazzi. L’iniziativa, finanziata attraverso il Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027, è rivolta alle famiglie residenti in Liguria con figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Il nostro obiettivo è favorire l’accesso ai servizi educativi e alle attività estive, sostenendo il benessere dei minori e delle loro famiglie su tutto il territorio regionale».

Il contributo è destinato alle famiglie che hanno sostenuto spese per la partecipazione dei propri figli a centri estivi, attività educative non formali e informali e iniziative ludico-ricreative, comprese quelle organizzate in parchi, giardini e fattorie didattiche. L’importo del voucher settimanale viene determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare: 90 euro per ogni minore appartenente a famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro e 70 euro a settimana per chi rientra nella fascia compresa tra 15.000,01 e 30.000 euro.

Il rimborso può essere riconosciuto per un massimo di sei settimane di frequenza, con un contributo complessivo che può raggiungere i 540 euro per ciascun bambino o ragazzo.

Le famiglie interessate possono presentare domanda fino al 30 novembre 2026, attraverso la piattaforma Bandi online di FI.L.S.E. S.p.A., società incaricata della gestione della misura.