anremese, beffa in pieno recupero a Valenza: Belecco al 93′ gela i matuziani
Matuziani nelle zone bassa della classifica
Valenza. Sfuma a un soffio dal triplice fischio la prima vittoria esterna in campionato per la Sanremese. Nella settima giornata del Girone A di Serie D, i matuziani vengono raggiunti al 93′ sul campo della Valenzana Mado, chiudendo l’incontro sull’1-1 al termine di un finale amaro che lascia grande rammarico negli uomini guidati dalla panchina biancazzurra.
La partita
I biancazzurri erano riusciti a sbloccare e incanalare la gara nei binari giusti già nel corso del primo tempo: al 15′ è stato Edoardo Grosso a firmare la rete del vantaggio biancoazzurro. Una marcatura che sembrava poter scacciare i fantasmi da trasferta e regalare tre punti d’oro per dare continuità dopo l’ultimo successo in campionato e la travolgente affermazione per 5-0 in Coppa Italia contro il Millesimo.
Nella ripresa la gara è rimasta aperta e combattuta, con mister Luca Pellegrini che ha tentato di muovere le sue pedine e la Sanremese pronta a difendere con ordine il risultato. A pochi minuti dal termine sono arrivati anche i cambi tattici per congelare il punteggio (tra cui l’ingresso di Oddone per Nguegang e di Ganz per Costantino), ma proprio allo scadere è arrivata la doccia fredda: al 48′ st (93′) un’invenzione del subentrato Ciliberto ha servito Leonel Javier Belecco, bravo a superare di testa Sposito per l’1-1 definitivo.
IL TABELLINO
VALENZA MADO – SANREMESE 1-1 (p.t. 0-1)
* VALENZANA MADO: Rossi, Benedetti, Lusha (39′ st Ciliberto), Squarise, Chiwisa, Torre, Maccioni, Bianchi, West (28′ st Megna E.), Belecco, Rabuffi. A disposizione: Pallavicini, Mihali, Battocchio, D’Auria, Taverna, Marengo, Megna C. Allenatore: Luca Pellegrini.
* SANREMESE: Sposito, Grosso, Palella, Costantino (32′ st Ganz), Klimavicius, Monticone, Cavaliere, Rota (16′ st Cipriani), Girgi (16′ st Cheshmedjiev), Usai, Nguegang (40′ st Oddone). A disposizione: Licata, Di Fino, Melis, Andreis, Appiah.
* ARBITRO: Davide Scalvi di Lodi (Assistenti: Marcello Filipponi di Monza e Emanuele Toniutto di Como).
* MARCATORI: 15′ pt Grosso (S), 48′ st Belecco (V).
* NOTE: Ammonito Rota (S).
Classifica e considerazioni
Con questo pareggio la Sanremese sale a 9 punti in classifica, posizionandosi ad appena una lunghezza sopra la zona play-out. Se è vero che i recenti segnali di ripresa e l’ampio successo di coppa avevano riacceso l’entusiasmo, questo stop costringe la squadra a tornare a fare i conti con una realtà più dura del previsto.
Una graduatoria al momento decisamente deficitaria e al di sotto delle aspettative di inizio stagione e del livello degli investimenti sostenuti dalla società per disputare un campionato di vertice. Ora servirà invertire la rotta fin dal prossimo turno per ritrovare la continuità necessaria a risalire la china.