Annonario, il Natale può accendersi sulla grande volta: Comune studia videomapping

Questa mattina l’assessore al Commercio Silvana Ormea ha effettuato un sopralluogo all’interno dell’annonario insieme a funzionari comunali e tecnici, con l’obiettivo di capire fino a che punto sia concretamente realizzabile quella che, almeno sulla carta, sarebbe una delle installazioni più scenografiche mai viste al mercato coperto. Sul posto erano presenti anche i tecnici della Calvini Sas – Light Equipment Service, società specializzata in allestimenti audio, luci e video, chiamati proprio a verificare gli aspetti tecnici dell’operazione.

L’idea è sfruttare l’ampissima superficie della volta parabolica dell’edificio, uno degli elementi architettonici più riconoscibili del mercato, come supporto per proiezioni a tema natalizio. La struttura, risalente agli anni ’60, è caratterizzata proprio dalla grande copertura curva e dalle ampie vetrate perimetrali, concepite per garantire una forte illuminazione naturale all’interno. La grande riqualificazione più recente risale invece al 2019, quando l’annonario riaprì dopo circa tre mesi di lavori che interessarono banchi, impianti, servizi, pavimentazioni e parte delle coperture, oltre alle tinteggiature. Ed è proprio l’abbondanza di luce naturale a rappresentare oggi uno dei principali ostacoli da superare. Le grandi superfici vetrate che corrono lungo il perimetro superiore dell’edificio fanno entrare, nelle giornate serene, una quantità considerevole di luce. Un elemento che può ridurre sensibilmente la resa delle proiezioni nelle ore diurne e che dovrà quindi essere valutato con attenzione prima di decidere se procedere.

La tecnica sarebbe quella del videomapping e delle videoproiezioni artistiche, tutt’altro che nuova per Sanremo. Negli ultimi anni il Comune l’ha già utilizzata sulle facciate del centro cittadino e in particolare in piazza Borea d’Olmo, San Siro oltre che al Forte di Santa Tecla. Il problema, all’Annonario, sarà far coincidere il momento di maggiore efficacia delle proiezioni con gli orari del mercato. Attualmente l’apertura ordinaria arriva alle 13.30 dal lunedì al venerdì e alle 15 il sabato. Proprio il sabato, però, l’amministrazione intende valutare per il periodo natalizio un prolungamento fino alle 18, che permetterebbe di sfruttare le ore del crepuscolo e offrire un maggior servizio alla clientela locale e ai turisti.

Il sopralluogo di questa mattina si inserisce in un ragionamento ben più ampio sul futuro dell’annonario. Ormea sta infatti portando avanti il progetto di riqualificazione complessiva della struttura, già sottoposto alla maggioranza nelle scorse settimane e accolto favorevolmente in prima battuta. L’operazione, ancora tutta da finanziare, è stimata nell’ordine dei 5 milioni di euro e dovrebbe essere suddivisa in lotti, consentendo di procedere gradualmente e con affidamenti diretti.

Resta invece aperta la delicata partita dei bandi per le concessioni. Sul piano nazionale, il vuoto normativo è stato superato: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato il 5 giugno scorso le nuove linee guida per l’assegnazione dei posteggi. Le regole prevedono procedure selettive e concessioni della durata di dieci anni. A Sanremo il percorso per il rinnovo resta però, al momento, in attesa di completare il quadro applicativo e coordinare le future gare con la disciplina regionale.

Nel frattempo dall’Annonario arriva anche un piccolo segnale positivo sul fronte commerciale. Da circa due settimane ha riaperto YoYo Fresh, il punto vendita di frutta e verdura aperto qualche mese fa all’ingresso del mercato da Yosri Snani, commerciante tunisino arrivato a Sanremo dopo una lunga esperienza sulla vicina Costa Azzurra. Un’attività che aveva portato una formula nuova all’interno della struttura, affiancando alla vendita tradizionale la preparazione di frullati di frutta fresca da asporto, esperienza che già durante l’estate aveva raccolto buoni riscontri. A settembre Snani aveva però annunciato l’intenzione di lasciare il mercato, denunciando di essere vittima di ripetuti episodi che interpretava come un vero e proprio boicottaggio. Tra quelli segnalati dall’operatore figuravano ripetuti distacchi dell’alimentazione elettrica, sia dal quadro del banco sia dal contatore generale, che avrebbero provocato anche il deterioramento di alimenti conservati nei frigoriferi. Non risultano responsabilità accertate per quegli episodi, ma la situazione aveva portato il commerciante ad alzare bandiera bianca. Ora la decisione è stata ribaltata dopo le rassicurazioni ricevute dal Comune affinché fatti analoghi non si ripetano. Un ritorno che, nel piccolo, rappresenta un segnale incoraggiante per un mercato che soffre ancora la presenza di numerosi spazi inutilizzati e sul quale Palazzo Bellevue sta cercando di costruire una nuova attrattività, anche attraverso consumo sul posto, take away, nuovi servizi e un ampliamento delle funzioni commerciali.

E qualche segnale positivo arriva anche fuori dall’annonario. Nel grande cantiere del parcheggio interrato di piazza Eroi, da ieri sono arrivate e vengono posate le strutture prefabbricate necessarie per raggiungere il piano di superficie. Il cronoprogramma aggiornato punta a quota zero entro metà novembre, con il completamento del solaio e della successiva soletta in calcestruzzo che costituirà contemporaneamente il tetto dell’autosilo e la base della futura piazza. Per la prima volta dopo mesi, quindi, comincia materialmente a intravedersi la superficie destinata a richiudere quello che per oltre tre anni è stato il “buco” del cantiere più problematico della città. Ma arrivare a quota strada non significherà aver concluso l’opera: resteranno da completare l’interno del parcheggio e tutta la nuova sistemazione superficiale della piazza.

(In foto il sopralluogo di oggi, YoYo Fresh in attività e un rendering delle proiezioni sulla copertura del mercato)