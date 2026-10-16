“Ancora in Assemblea”, il documentario sull’Assemblea Musicale Teatrale in arrivo al teatro Ariston

Sanremo. Il docufilm “Ancora in Assemblea” (1976–2026), dedicato all’esperienza artistica dello storico gruppo genovese Assemblea Musicale Teatrale (AMT), prodotto da Francesco Guccini e Renzo Fantini, sarà proiettato martedì 20 ottobre alle 21 nella Sala Roof 3 del teatro Ariston di Sanremo, nell’ambito del Tenco Off, l’anteprima della 49ª edizione del Premio Tenco. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il progetto dell’Università di Genova, diretto dal prorettore Fabrizio Benente, si è creato attorno alla reunion dell’AMT, il 31 gennaio del 2026 alla Sala Trionfo del teatro della Tosse di Genova. Dedicato ad Alberto Canepa, cofondatore della Band recentemente scomparso, il concerto ha proposto alcuni dei brani più rappresentativi della loro storia, tra cui “Marilyn”, “Venezia”, “America”, “Ribellarsi è giusto”, e “Carlo Marx.”

Nei primi anni Settanta, il partigiano umorista Sergio “Cencio” Alloisio fondò il “Gruppo Teatro Quartiere di Oregina”, per cui il figlio Gian Piero, allora quindicenne, scrisse le prime canzoni. Dalla fusione del “Gruppo Teatro Quartiere di Oregina” con alcuni musicisti della “Famiglia degli Ortega” (Alberto Canepa e Gianni Martini, reduci dal successo sanremese di “Jesahel” con i “Delirium” di Ivano Fossati, insieme a Bruno Biggi) nacque l’Assemblea Musicale Teatrale, che ha al suo attivo quattro album a cavallo tra rock progressivo e canzone d’autore.

Per diversi anni la band aprì i concerti di Francesco Guccini, che ne divenne anche produttore discografico, insieme a Renzo Fantini, e partecipò a eventi entrati nella storia della musica d’autore italiana, come diverse edizioni della Rassegna del Club Tenco di Amilcare Rambaldi (1977, 1978 e 1979) o il celebre concerto bolognese di Guccini “Fra la Via Emilia e il West” (1984). Dopo lo scioglimento, i componenti del gruppo intrapresero collaborazioni con protagonisti della scena culturale nazionale, come Francesco Guccini, Giorgio Gaber, Claudio Lolli ed Eugenio Finardi, e al contempo fondarono diverse realtà artistiche come la scuola di musica genovese MusicLine, il bolognese Teatro di Camelot Attori e disabili professionisti, o l’associazione ovadese Teatro Italiano del Disagio ATID.

Il documentario è a cura di Fabrizio Benente, con la regia di Dario Di Viesto, e vede la partecipazione dell’Assemblea Musicale Teatrale: Gian Piero Alloisio, Gianni Martini, Bruno Biggi, Claudio Andolfi, Claudio De Mattei, Lorenzo Marmorato, oltre che di Carlo Cialdo Capelli, Liliana Iadeluca, Piero Spinelli, Gaia Martini e Chiara Orsetti. È una produzione del Servizio E-Learning, Multimedia e Strumenti Web dell’Università di Genova, in collaborazione con il Teatro Italiano del Disagio (ATID) e l’Assemblea Musicale Teatrale.

Si ringraziano: Famiglia Alloisio, Roberto Bozzi, Elisa Caldironi (Archivio Alberto Canepa), Club Tenco, Enrico De Angelis, Fabrizio Milano, Vincenzo Moneta, Sergio Righetti.