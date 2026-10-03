Anarchici, nuovo presidio al carcere di Sanremo per Luca Dolce

Sanremo . Sono tornati davanti al carcere di valle Armea , a Sanremo, gli antagonisti che sostengono Luca Dolce , detto Stecco: l’anarchico triestino arrestato nell’ottobre del 2023, dopo due anni di latitanza, a Dolceacqua dagli uomini della Digos e del reparto speciale Nocs della Polizia di Stato.

La manifestazione si è svolta oggi, nel giorno del compleanno di Luca Dolce. Nei pressi della casa circondariale si sono radunate una trentina di persone, arrivate sul posto con nove auto e provenienti da diverse località, tra cui Brescia, Torino, Cuneo e Genova, oltre che dalla Francia.