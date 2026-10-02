Amer Yachts entra nel BPER Sustainable Finance Lab con RINA

In un contesto finanziario e normativo sempre più orientato alla trasparenza e alla responsabilità, le imprese sono chiamate non solo a definire obiettivi di sostenibilità, ma anche a dimostrare attraverso dati misurabili e verificabili i risultati raggiunti

Genova. Amer Yachts entra a far parte del BPER Sustainable Finance Lab , il progetto nato dalla collaborazione tra BPER Banca e RINA per accompagnare le imprese nei percorsi di transizione attraverso la definizione, il monitoraggio e la verifica delle performance ambientali, sociali e di governance (ESG).

In un contesto finanziario e normativo sempre più orientato alla trasparenza e alla responsabilità, le imprese sono chiamate non solo a definire obiettivi di sostenibilità, ma anche a dimostrare attraverso dati misurabili e verificabili i risultati raggiunti. Il BPER Sustainable Finance Lab nasce con l’obiettivo di supportare questo percorso, favorendo l’accesso a condizioni finanziarie più favorevoli per le aziende che dimostrano un impegno concreto verso la sostenibilità attraverso valutazioni e monitoraggi periodici delle performance ESG. RINA opera come partner tecnico di BPER, attraverso attività di audit e verifica periodica.

Per Amer Yachts, il percorso prevede la definizione, il monitoraggio e la verifica di specifici KPI ESG legati a temi ambientali, sociali e di governance, tra cui l’impiego di materiali più sostenibili, le certificazioni aziendali, la cybersecurity e la formazione del personale

Le attività saranno gestite anche attraverso la piattaforma digitale RINA SAFE, che consente di strutturare la pianificazione degli audit, la raccolta delle evidenze e la reportistica finale.

L’adesione al progetto consentirà ad Amer Yachts di tradurre gli impegni ESG in risultati concreti e tracciabili, sottoposti a verifica indipendente, integrando sempre la sostenibilità nei propri percorsi di sviluppo e di accesso alla finanza sostenibile.