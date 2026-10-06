Amaie Energia, un biennio di crescita e investimenti: 15,4 milioni per il Mercato dei Fiori

Sanremo. Un biennio caratterizzato da crescita economica, rafforzamento patrimoniale e un intenso programma di investimenti. È il bilancio del percorso compiuto da Amaie Energia e Servizi tra settembre 2024 e ottobre 2026, in vista dell’Assemblea dei Soci del 9 ottobre, che segna la conclusione del ciclo di governance avviato con l’insediamento del Consiglio di amministrazione nel settembre 2024.

Nel periodo la società ha affiancato alla gestione ordinaria dei servizi pubblici un programma di investimenti tra i più rilevanti della sua storia recente, concentrato in particolare sugli interventi PNRR al Mercato dei Fiori, sulla trasformazione dell’Igiene Urbana, sul rafforzamento patrimoniale, sulla gestione del Parco Costiero e sulla programmazione industriale di lungo periodo.

I numeri evidenziano una società cresciuta nelle dimensioni. Il 2024 si è chiuso con un valore della produzione di circa 37,4 milioni di euro, un margine operativo lordo superiore a 2,8 milioni e un utile netto di circa 777 mila euro. Nel 2025 il volume d’affari è salito a circa 39,4 milioni, con un EBITDA di 2,55 milioni, un utile netto di circa 636 mila euro e un patrimonio netto di 11,25 milioni. Per il 2026 il forecast indica un valore della produzione superiore ai 41 milioni di euro e un risultato netto positivo nell’ordine dei 100 mila euro.

A sostenere la struttura patrimoniale della società è stato anche l’aumento di capitale da 6 milioni di euro deliberato dal Comune di Sanremo: circa 2,3 milioni attraverso un apporto monetario e 3,7 milioni mediante un conferimento immobiliare proveniente da Amaie Srl.

Parallelamente, il programma di investimenti ha comportato un significativo fabbisogno finanziario. Dal primo gennaio 2025 Amaie Energia ha sostenuto impegni complessivi per circa 23,55 milioni di euro, di cui 17,35 milioni legati agli investimenti PNRR e circa 6,2 milioni relativi alle quote capitale di finanziamenti pregressi.

Il Mercato dei Fiori è stato il principale intervento infrastrutturale del biennio. Il programma di riqualificazione ha comportato investimenti PNRR per circa 15,4 milioni di euro, destinati a infrastrutture e impianti, efficientamento energetico, produzione fotovoltaica, sistemi frigoriferi e servizi funzionali alla trasformazione del complesso. La scadenza PNRR del 30 giugno 2026 è stata rispettata e il progetto si trova ora nella fase conclusiva delle contabilizzazioni, delle rendicontazioni e dell’incasso dei contributi.

La prossima sfida sarà la valorizzazione delle opere realizzate, con l’obiettivo di sviluppare il Mercato dei Fiori come hub della filiera floricola, della logistica e dei servizi collegati.

Sul fronte dell’Igiene Urbana, la società ha avviato un percorso di trasformazione orientato a una maggiore autonomia industriale e organizzativa e a un controllo più diretto dei processi. Tra le principali novità figurano l’introduzione delle ecoisole informatizzate, la digitalizzazione dei servizi, l’evoluzione delle dotazioni operative, la progressiva internalizzazione di attività e competenze, l’internalizzazione dei servizi della Valle Argentina e lo sviluppo del progetto per il futuro Centro di trasferenza di San Pietro.

Anche il Parco Costiero è stato interessato da un processo di razionalizzazione economica e organizzativa, attraverso il contenimento dei costi, l’internalizzazione di alcune attività e una maggiore valorizzazione degli asset e dei servizi collegati alla pista ciclopedonale. Nel 2025 la Business Unit ha raggiunto un risultato economico positivo, migliorando rispetto agli esercizi precedenti.

Nel frattempo è proseguita la gestione delle centraline idroelettriche, che continua a contribuire positivamente al portafoglio delle attività della società, pur risentendo della variabilità della disponibilità della risorsa idrica. L’obiettivo dichiarato è stato quello di valorizzare gli asset non soltanto attraverso la conservazione del patrimonio, ma anche mediante manutenzione, utilizzo e capacità delle infrastrutture di generare valore per i servizi e per il territorio.

Un altro elemento strategico è il Piano Industriale 2025-2034, elaborato nel corso del biennio per definire una programmazione di lungo periodo sul fronte dello sviluppo, degli investimenti e della sostenibilità economico-finanziaria. La gestione per Business Unit ha inoltre consentito di distinguere il contributo delle diverse attività ai risultati aziendali, separando ricavi, costi diretti, investimenti e fabbisogni. Rafforzati anche gli strumenti di reporting, con situazioni periodiche, budget e forecast economici, patrimoniali e finanziari.