Amaie Energia, ufficiale la designazione di Ghinamo: domani il passaggio di consegne con Tommasini

Sanremo. Gian Carlo Ghinamo è ufficialmente il nome scelto dal sindaco Alessandro Mager per la presidenza di Amaie Energia e Servizi. La designazione è contenuta nel decreto sindacale numero 34 del 5 ottobre 2026, con cui il primo cittadino ha indicato il commercialista sanremese quale prossimo presidente del consiglio di amministrazione della società pubblica in house, chiamata a gestire alcuni dei servizi più strategici per Sanremo e per il comprensorio: igiene urbana, Mercato dei Fiori, Parco costiero e produzione di energia elettrica.

La nomina diventerà pienamente operativa con il passaggio assembleare. Venerdì mattina è infatti convocata l’assemblea dei soci di Amaie Energia e Servizi, chiamata a ratificare la designazione del sindaco di Sanremo. Sarà quella la sede del passaggio formale di consegne tra il presidente uscente Sergio Tommasini e il nuovo vertice indicato da Palazzo Bellevue.

Proprio ieri, in Comune, Ghinamo ha incontrato il sindaco Mager insieme a Tommasini per fare il punto in vista dell’avvicendamento. Un confronto preparatorio, utile a impostare una transizione ordinata alla guida della partecipata, in una fase particolarmente delicata per la società, reduce da un biennio di forte trasformazione e da un ciclo di investimenti tra i più rilevanti della sua storia recente.

Il decreto richiama l’avviso pubblico avviato dal Comune per l’acquisizione delle candidature e precisa che, dopo la pubblicazione per quaranta giorni consecutivi sul sito istituzionale dell’ente, il sindaco ha esaminato i profili pervenuti e ha ritenuto di designare Ghinamo fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2026. La scelta viene motivata con la valutazione discrezionale del profilo curriculare del candidato, ritenuto particolarmente qualificato e rispondente alle esigenze dell’incarico.

La procedura conferma dunque la centralità del Comune di Sanremo, socio maggioritario di Amaie Energia e Servizi sia direttamente sia attraverso Amaie Srl. Il decreto ricorda infatti che Palazzo Bellevue detiene il 27,891 per cento del capitale sociale in via diretta e il 52,808 per cento in via indiretta tramite Amaie Srl in liquidazione. La designazione del presidente resta quindi una prerogativa sostanziale del sindaco, pur nel quadro delle procedure pubbliche di raccolta delle candidature e degli adempimenti previsti dalla normativa.

Per Ghinamo, già presidente del consiglio di amministrazione della Casinò Spa e di Area24, si apre ora una partita nuova. Manager pubblico di lungo corso e professionista della contabilità, eredita una società cresciuta nelle dimensioni economiche e nella complessità gestionale, ma anche esposta a una forte pressione quotidiana sul fronte dei rifiuti. Amaie Energia si trova infatti nel pieno della transizione dal porta a porta alle ecoisole informatizzate, una trasformazione che ha già cambiato il servizio in diverse zone della città e che continuerà a incidere sulle abitudini dei cittadini.

L’avvicendamento arriva dopo la nomina di Sergio Tommasini alla guida dell’Agenzia regionale ligure per i rifiuti, Arlir, disposta dalla giunta regionale presieduta da Marco Bucci. Un incarico prestigioso che porta l’attuale presidente uscente su un piano regionale proprio nel settore più delicato e strategico per la Liguria: la governance del ciclo dei rifiuti.

Tommasini lascia Amaie Energia al termine di un biennio di “particolare intensità”. Dal settembre 2024 all’ottobre 2026, alla gestione ordinaria dei servizi pubblici affidati alla società si è affiancato uno dei principali programmi di investimento della sua storia recente, centrato soprattutto sul Mercato dei Fiori, sulla trasformazione dell’igiene urbana, sul rafforzamento patrimoniale, sul Parco costiero e sull’introduzione di strumenti di programmazione industriale e controllo pluriennale.

I numeri fotografano la crescita. Il 2024 si è chiuso con un valore della produzione di circa 37,4 milioni di euro, un margine operativo lordo superiore a 2,8 milioni e un utile netto di circa 777 mila euro. Nel 2025 il volume d’affari è salito a circa 39,4 milioni, con un Ebitda di 2,55 milioni, un utile netto di circa 636 mila euro e un patrimonio netto di circa 11,25 milioni. Il forecast 2026 prevede un valore della produzione superiore a 41 milioni di euro e un risultato netto positivo nell’ordine dei 100 mila euro.

Uno dei passaggi strutturali della gestione Tommasini è stato l’aumento di capitale da 6 milioni di euro deliberato dal Comune di Sanremo, articolato in circa 2,3 milioni di apporto monetario e circa 3,7 milioni mediante conferimento immobiliare proveniente da Amaie Srl. Un’operazione che ha rafforzato la base patrimoniale della società e trasferito ad Amaie Energia un ulteriore asset produttivo di reddito.

Il capitolo più rilevante resta però il Mercato dei Fiori. Il programma di riqualificazione ha rappresentato il principale progetto infrastrutturale del biennio, con investimenti Pnrr per circa 15,4 milioni di euro destinati a infrastrutture, impianti, efficientamento energetico, produzione fotovoltaica, sistemi frigoriferi e servizi funzionali alla trasformazione del complesso. La scadenza Pnrr del 30 giugno 2026 è stata rispettata e il progetto si trova ora nella fase conclusiva delle contabilizzazioni, delle rendicontazioni e dell’incasso dei contributi.

Sull’igiene urbana, la gestione uscente ha avviato un percorso di trasformazione orientato a una maggiore autonomia industriale e organizzativa. Tra gli interventi figurano l’introduzione delle ecoisole informatizzate, la digitalizzazione dei servizi, l’evoluzione delle dotazioni operative, la progressiva internalizzazione di attività e competenze, l’internalizzazione dei servizi della Valle Argentina e lo sviluppo del futuro centro di trasferenza di San Pietro.

Anche il Parco costiero è stato interessato da un percorso di razionalizzazione economica e organizzativa, con contenimento dei costi, internalizzazione di alcune attività e maggiore valorizzazione degli asset collegati alla pista ciclopedonale. Nel 2025 la business unit ha raggiunto un risultato economico positivo, segnando un miglioramento rispetto agli esercizi precedenti. Le centraline idroelettriche hanno continuato a contribuire positivamente al portafoglio delle attività, pur con la variabilità legata alla disponibilità della risorsa idrica.

Altro elemento di discontinuità è stato il Piano industriale 2025-2034, con cui Amaie Energia si è dotata di una programmazione di lungo periodo per sviluppo, investimenti e sostenibilità economico-finanziaria. La gestione per business unit ha reso più leggibile il contributo delle diverse attività ai risultati aziendali, distinguendo ricavi, costi diretti, investimenti e fabbisogni. Sono stati inoltre rafforzati gli strumenti di reporting, con situazioni periodiche, budget e forecast economici, patrimoniali e finanziari destinati agli organi societari, al Comune e agli interlocutori finanziari.

Il quadro consegnato a Ghinamo è quindi quello di una società più grande, più strutturata e più patrimonializzata rispetto all’inizio del ciclo Tommasini. Ma anche di una partecipata chiamata a una fase diversa: mettere a regime le opere realizzate, incassare le risorse Pnrr, consolidare l’equilibrio finanziario e trasformare gli investimenti in maggiore capacità operativa, qualità dei servizi ed efficienza.