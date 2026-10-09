Amaie Energia, Ghinamo si presenta da presidente delegato: “Porterò capacità e professionalità”

Sanremo. Gian Carlo Ghinamo è il nuovo presidente delegato di Amaie Energia e Servizi. La presentazione ufficiale è avvenuta questa mattina a margine dell’assemblea dei soci della partecipata pubblica, chiamata a ratificare la designazione firmata dal sindaco Alessandro Mager. Si chiude così formalmente il ciclo di Sergio Tommasini alla guida della società in house del Comune di Sanremo, partecipata anche da Filse (Regione Liguria) e da altri Comuni del comprensorio, e si apre una nuova fase per una delle realtà pubbliche più strategiche del territorio.

Ghinamo non assume un ruolo soltanto rappresentativo. La formula è quella del presidente delegato, con responsabilità dirette nella gestione della società. Un elemento non secondario, perché aiuta a leggere anche l’aggiornamento dei compensi già deliberato per il consiglio di amministrazione, e in particolare per la figura apicale (100 mila euro per tutto il Cda, di cui solo 12 da ripartire per i consiglieri). Il nuovo assetto economico, con un compenso più adeguato per il presidente rispetto al passato, è stato impostato proprio per rendere l’incarico coerente con il livello di responsabilità richiesto dalla guida di una società che gestisce rifiuti, spazzamento, Mercato dei Fiori, Parco costiero e produzione di energia.

Commercialista sanremese, già presidente del consiglio di amministrazione di Casinò Spa, Riviera Trasporti e di Area24, Ghinamo arriva in Amaie Energia con un profilo fortemente legato alla gestione societaria e contabile. Per lui, però, si apre un fronte nuovo e particolarmente sensibile: quello dell’igiene urbana, in una città che sta attraversando il passaggio dal porta a porta alle ecoisole informatizzate e che continua a misurare quotidianamente l’efficienza della partecipata sul terreno del decoro urbano.

«Ringrazio il sindaco per la fiducia. Porterò anche in Amaie Energia la mia capacità e la mia professionalità», ha dichiarato Ghinamo nel suo primo intervento da presidente delegato. Il nuovo vertice della società ha rivendicato un approccio nel segno della continuità, sottolineando di voler proseguire il lavoro impostato dai predecessori, dall’avvocato Andrea Gorlero al dottor Sergio Tommasini. «Sono abituato a lavorare», ha aggiunto, richiamando le esperienze già maturate tra Rt, Area24 e Casinò.

Il sindaco Mager ha salutato il cambio al vertice come un passaggio ordinato e coerente con il percorso avviato negli ultimi anni. «Tommasini ha fatto un grande lavoro», ha detto il primo cittadino, ricordando la crescita della società e i progetti realizzati durante il biennio appena concluso. Su Ghinamo, Mager ha parlato di un professionista di esperienza e di una scelta nel segno della continuità. Il sindaco ha anche precisato che il nuovo presidente avrà autonomia operativa, proprio in ragione del profilo scelto e della preparazione riconosciuta al nuovo vertice.

Nel corso dell’assemblea è arrivato anche il commiato di Sergio Tommasini, chiamato dalla giunta regionale guidata da Marco Bucci ai vertici di Arlir, l’Agenzia regionale ligure per i rifiuti. «Abbiamo passato due anni bellissimi. In questa azienda c’è un capitale umano molto valido. Ringrazio tutti. Sono sicuro che andrete avanti nel migliore dei modi», ha detto Tommasini salutando la società che ha guidato dal settembre 2024.

Dopo la nomina in Arlir, Tommasini rimarrà temporaneamente ancora amministratore delegato di Amaie Srl in liquidazione, ruolo distinto rispetto alla presidenza di Amaie Energia e Servizi. Il passaggio di consegne operativo, tuttavia, si è compiuto oggi con la ratifica assembleare della designazione di Ghinamo. Il bilancio della gestione uscente consegna al nuovo presidente delegato una società profondamente cambiata. Nel biennio settembre 2024-ottobre 2026 Amaie Energia ha affrontato una fase di particolare intensità, nella quale alla gestione ordinaria dei servizi pubblici si è affiancato uno dei programmi di investimento più rilevanti della storia recente della partecipata.

I numeri fotografano la crescita. Il 2024 si è chiuso con un valore della produzione di circa 37,4 milioni di euro, un margine operativo lordo superiore a 2,8 milioni e un utile netto di circa 777 mila euro. Nel 2025 il volume d’affari è salito a circa 39,4 milioni, con un Ebitda di 2,55 milioni, un utile netto di circa 636 mila euro e un patrimonio netto di circa 11,25 milioni. Il forecast 2026 prevede un valore della produzione superiore a 41 milioni e un risultato netto positivo nell’ordine dei 100 mila euro.

Tra i passaggi principali della gestione Tommasini figura l’aumento di capitale da 6 milioni di euro deliberato dal Comune di Sanremo, articolato in apporto monetario e conferimento immobiliare. Un’operazione che ha rafforzato la base patrimoniale della società e trasferito ad Amaie Energia un ulteriore asset produttivo di reddito.

Il dossier più rilevante resta il Mercato dei Fiori, con circa 15,4 milioni di investimenti Pnrr destinati a infrastrutture, impianti, efficientamento energetico, fotovoltaico, sistemi frigoriferi e servizi funzionali alla trasformazione del complesso. La scadenza del 30 giugno 2026 è stata rispettata e il progetto è ora nella fase conclusiva di contabilizzazioni, rendicontazioni e incasso dei contributi.

Sul fronte dell’igiene urbana, la gestione uscente ha avviato la trasformazione del servizio con l’introduzione delle ecoisole informatizzate, la digitalizzazione, il potenziamento delle dotazioni operative, l’internalizzazione di attività e competenze, la gestione dei servizi della Valle Argentina e lo sviluppo del futuro centro di trasferenza di San Pietro.

Anche il Parco costiero è stato interessato da una razionalizzazione economica e organizzativa, con contenimento dei costi, internalizzazione di alcune attività e maggiore valorizzazione degli asset collegati alla pista ciclopedonale. Nel 2025 la business unit ha raggiunto un risultato economico positivo, segnando un miglioramento rispetto agli esercizi precedenti.