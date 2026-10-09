Alunno violento, delegazioni di genitori incontra la dirigenza scolastica a Vallecrosia al Mare

Vallecrosia al Mare. La protesta dei genitori degli alunni della pluriclasse della scuola primaria di San Biagio della Cima prosegue. Questa mattina una delegazione di famiglie si è presentata alle scuole Doria di Vallecrosia al Mare, dove ha sede la dirigenza dell’istituto comprensivo, nel tentativo di incontrare la dirigente scolastica e ottenere risposte sulla situazione che da giorni tiene i bambini lontani dalle lezioni, a causa dei comportamenti violenti di un alunno con fragilità.

I genitori sono riusciti a parlare con la vice preside, alla quale hanno esposto nuovamente le criticità e chiesto garanzie concrete per poter riportare i figli in classe in condizioni di sicurezza e serenità.

«Chiediamo solo che i nostri figli possano frequentare le lezioni in tutta sicurezza e serenità», hanno dichiarato le famiglie all’uscita dall’incontro. Al momento, tuttavia, non sarebbero ancora arrivate le rassicurazioni attese. «La scuola si trincera dietro la privacy – spiegano – Ma noi vogliamo garanzie: non vogliamo conoscere i provvedimenti presi per il bambino, che non ha nessuna colpa come non ce l’hanno i suoi genitori, vogliamo sapere quale strategia verrà attutata per garantire l’incolumità dei nostri figli».

La vicenda era emersa nei giorni scorsi, quando diversi genitori avevano deciso di non mandare i figli a scuola dopo alcuni episodi di violenza verificatisi all’interno della pluriclasse, che riunisce alunni di terza e quarta elementare. Tra gli episodi segnalati ci sono pugni sferrati a due compagni e a una maestra, circostanze che hanno alimentato la preoccupazione delle famiglie.

Dopo un confronto con il sindaco di San Biagio della Cima, che non ha nessuna competenza in merito alla gestione scolastica, i genitori hanno quindi deciso di rivolgersi direttamente alla dirigenza dell’istituto. Nelle prossime ore invieranno una richiesta formale tramite posta elettronica certificata (Pec), per sollecitare risposte e interventi.