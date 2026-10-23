Altamare Sanremo: nuove costruzioni tra panorama, efficienza energetica e qualità

Il geometra e agente immobiliare Danilo Scali, titolare di CASA facile a Ospedaletti, presenta la residenza in commercializzazione esclusiva: sette appartamenti con vista, tecnologie moderne e consegna prevista entro la fine del 2026

Sanremo. Oltre trent’anni di esperienza nel settore edile, il geometra e agente immobiliare Danilo Scali, è oggi il titolare di CASA facile a Ospedaletti, agenzia che commercializza in esclusiva la Residenza Altamare, un progetto che unisce qualità costruttiva e vista panoramica sulla città e sul mare.

Geometra Scali, il suo percorso professionale è diverso rispetto a quello di molti agenti immobiliari. Come ha iniziato la sua attività?

«Ho lavorato per oltre trent’anni nei cantieri anche molto importanti nella Riviera, seguendo strutture, impianti, impermeabilizzazioni e finiture. È un’esperienza che insegna a guardare oltre l’estetica: una casa vale anche per ciò che non si vede, dalle scelte progettuali alla qualità delle lavorazioni».

In che modo questa esperienza fa la differenza nella sua attuale attività immobiliare?

«Osservo un immobile come tecnico e come operatore di mercato. Valuto spazi, distribuzione, impianti, stato manutentivo e aspetti urbanistici e catastali da verificare. Accompagnare un cliente significa aiutarlo a capire davvero che cosa acquista, non limitarsi a mostrare gli ambienti. Da qui il nostro slogan: CASA facile… la casa da chi sa come si fa!».

Che cosa distingue Altamare?

«È un complesso di sette appartamenti su due livelli, con bilocali, bilocali plus e trilocali, terrazzi e giardini secondo le tipologie. La vista è davvero panoramica: abbraccia il litorale, la città di Sanremo e il suo caratteristico porto. Non è semplicemente uno scorcio di mare, ma un paesaggio da vivere ogni giorno».

Quali sono i vantaggi di una nuova costruzione in classe A1?

«Il progetto prevede la classe energetica A1, pompe di calore per riscaldamento e acqua calda sanitaria e un fotovoltaico condominiale da 15 kW con accumulo da 15 kWh. Un involucro moderno, insieme a impianti efficienti, può ridurre sensibilmente il fabbisogno energetico e migliorare il comfort. Rispetto a un edificio scarsamente isolato in classe G (che rappresenta il 90% degli immobili di Sanremo), la differenza può avvicinarsi al 70% di consumi in meno. Per immobili efficienti alcune banche offrono inoltre mutui green a condizioni agevolate».

Anche il fotovoltaico può ridurre le spese condominiali?

«Sì. L’energia prodotta e utilizzata dal condominio riduce i costi elettrici comuni. Quella in eccesso, immessa in rete, può generare ricavi da destinare alle spese condominiali, con benefici ripartiti per millesimi secondo gli accordi del condominio. Il risparmio dipenderà dall’energia effettivamente prodotta e utilizzata».

Parliamo del mercato immobiliare di Sanremo. Quali sono oggi gli aspetti che distinguono una nuova costruzione rispetto a un immobile realizzato diversi decenni fa?

«Molti edifici della Riviera risalgono agli anni Sessanta e Settanta: possono avere ottime posizioni, ma spesso involucro e impianti rispondono a criteri superati. Una nuova costruzione ben progettata offre isolamento, tecnologie e comfort diversi. Nel confronto conta il costo complessivo, non soltanto il prezzo d’acquisto: consumi, manutenzioni e interventi futuri possono incidere molto».

È con questa filosofia che ha scelto di occuparsi della commercializzazione di Altamare?

«In Altamare ho riconosciuto un insieme convincente: posizione panoramica, pochi alloggi, spazi esterni, impianti moderni e attenzione alla qualità costruttiva. La mia esperienza mi consente di spiegare con chiarezza le ragioni tecniche di queste scelte. I clienti apprezzano moltissimo questo approccio perché si sentono affiancati e possono comprendere le caratteristiche dell’immobile, acquistando con maggiore consapevolezza».

Perché un appartamento ristrutturato non equivale necessariamente a uno nuovo?

«Si possono rifare splendidamente bagni, pavimenti e impianti interni, ma restare in un condominio degli anni Settanta con tetto, facciate e isolamento datati. In una nuova costruzione involucro e impianti sono progettati insieme. È una differenza che incide su comfort, manutenzioni e costi futuri, e che va considerata insieme al prezzo di acquisto».

Quali particolari rendono riconoscibile il progetto?

«Ai piani superiori troviamo soffitti in legno a vista con finitura bianca a poro aperto. All’esterno, balaustre in vetro che liberano il panorama, dettagli metallici color corten, muri rivestiti in pietra e illuminazione architettonica. Negli interni sono previste finiture di primarie marche, privilegiando il Made in Italy: mobili bagno, box doccia in cristallo e rubinetterie ricercate. Pavimenti e rivestimenti differenziano gli alloggi, che vengono consegnati tinteggiati e rifiniti».

Spesso negli annunci si legge semplicemente “vista mare”. Ma c’è una differenza tra vista mare e vista panoramica sul mare?

«Una cosa è intravedere il mare tra gli edifici, un’altra godere di un panorama ampio. Da Altamare lo sguardo abbraccia il litorale, la città di Sanremo e il suo caratteristico porto; la luce cambia lo scenario durante il giorno e le illuminazioni serali lo rendono suggestivo. È un elemento di piacere quotidiano, ma anche una qualità che può influire sull’attrattività e sul valore dell’immobile».

Che cosa sono i bilocali plus?

«Sono bilocali con spazi accessori aggiuntivi: alcune unità hanno una cantina rifinita con bagno al livello inferiore e collegamento interno. È un elemento di versatilità, ma va precisato che si tratta di locali accessori, non di superfici residenziali abitabili».

Quali garanzie ha chi acquista durante la costruzione?

«Conta anzitutto chi realizza l’opera. L’impresa costruttrice è anche proprietaria dell’immobile: è una realtà locale con oltre sessant’anni di attività, della quale apprezzo serietà e qualità esecutiva. Contano poi contratti chiari e le tutele previste dalla legge, tra cui fideiussione sugli acconti e polizza decennale postuma. La consegna è prevista per la fine del 2026».

Quanti appartamenti sono disponibili e a quali prezzi?

«Uno dei sette appartamenti è già stato venduto: ne restano sei disponibili, con prezzi a partire da 290.000 euro oltre IVA. Le sette autorimesse rimaste sono acquistabili separatamente, da 18.000 a 32.000 euro. Parliamo di prezzi interessanti, confrontabili in diversi casi con quelli di un buon usato a Sanremo, ma con i vantaggi di una costruzione nuova e performante».

Torniamo alla sua attività. Che cosa distingue CASA facile da un’agenzia immobiliare tradizionale?

«Casa Facile integra competenza tecnica e conoscenza del mercato. Per chi vende significa valutazioni motivate, controlli documentali, valorizzazione e promozione mirata; per chi acquista, un interlocutore capace di dialogare con tecnici e imprese. Utilizziamo fotografie professionali, video, virtual tour 360°, drone e strumenti digitali, ma al centro rimangono esperienza e rapporto umano».

In definitiva, qual è il consiglio che darebbe a chi sta pensando di acquistare casa oggi?

«Suggerisco di non scegliere soltanto con gli occhi. Una casa deve emozionare, ma l’acquisto richiede anche attenzione a costruzione, documenti, consumi e prezzo. Il valore di un immobile non si misura solo in metri quadrati: conta quello che offre nel tempo».

Altamare Sanremo – Scheda informativa

• 7 appartamenti complessivi · 1 venduto · 6 ancora disponibili

• Bilocali, bilocali plus e trilocali · piano terra e primo piano

• Classe energetica A1 prevista · fotovoltaico condominiale 15 kW · accumulo 15 kWh

• Pompe di calore per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria

• Terrazzi e giardini secondo la tipologia · vista panoramica sul mare e su Sanremo

• 8 autorimesse previste · prezzi da 18.000 a 32.000 euro

• Appartamenti disponibili da 290.000 euro oltre IVA · consegna prevista fine 2026

Commercializzazione in esclusiva: CASA facile del Geometra Danilo Scali, Ospedaletti.

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