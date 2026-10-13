Allo sportivo sanremese Matteo Oliveri il Premio Adriano Morosetti

Sanremo. Il presidente del Panathlon Club Imperia-Sanremo Angelo Masin ringraziando i convenuti comunica che quest’anno il Panathlon ha individuato come atleta meritevole di aggiudicarsi il Premio Adriano Morosetti, giunto alla 63° edizione, Matteo Oliveri, un grande campione nato e cresciuto a Sanremo, che nel 2025 si è aggiudicato: il Campionato Italiano

Assoluto di salto con l’asta con mtr. 5,61 e il Campionato Italiano indoor di salto con l’asta con mtr. 5,70.

Alla premiazione hanno partecipato in rappresentanza: del Comune di Sanremo l’Assessore all’Urbanistica Massimo DONZELLA, del Comune di Imperia il consigliere Antonio Motosso, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sanremo Luogotenente Alessio Zanardo e altre autorità. All’inizio della serata la madrina Renata Rivella presenta la nuova Socia Manuela Poletti

che, al termine della lettura del suo curriculum sportivo, viene accolta dai convenuti con un grande applauso, la consegna del

distintivo del Panathlon e la busta di “Benvenuto”.

Matteo Oliveri dice che fin da piccolo, lo sport ha rappresentato una vera e propria avventura: ha praticato calcio, nuoto e

mountain bike, immergendosi in discipline diverse che hanno accresciuto la sua passione per il movimento. Nel 2016 ha deciso

di lasciare il calcio, sentendo il desiderio di esplorare nuove sfide, e così ha iniziato a dedicarsi all’atletica. È stato nel 2017 che

si è avvicinato al salto con l’asta, una scelta che ha dato una svolta fondamentale al suo percorso sportivo.

Ha mosso i primi passi nella Società di atletica leggera della “Foce Sanremo” alla guida del suo primo storico allenatore Mario Botto, per poi passare nel 2018 nella U.S. Maurina fino al 2020. Nel 2021 fino al 2024 ha militato nella Società “Atletica Virtus Lucca” per poi passare nel “Centro Sportivo Carabinieri”. Dopo aver vissuto due anni a Torino, ha trascorso un breve periodo a Sanremo e dal 2026 si è stabilito a Padova per potersi concentrare al massimo sugli allenamenti e sulla crescita atletica. Nel 2023 ha avuto l’opportunità di entrare a far parte dell’Arma dei Carabinieri, un passo decisivo che gli ha permesso di diventare atleta

professionista e di vivere quotidianamente la sua passione per lo sport.

Dal 2023 fa parte, in pianta stabile, della nazionale Italiana di Atletica Leggera. Oltre all’atletica, continua a coltivare una profonda curiosità per il movimento, che lo ha portato a intraprendere gli studi in scienze motorie conclusi quest’anno con la laurea. Il suo record personale nel salto con l’asta è attualmente di mtr. 5,71 ottenuto nel 2025. I traguardi più importanti che è riuscito a raggiungere sono: 6 volte campione nazionale giovanile di salto con l’asta – 5 volte campione nazionale assoluto di salto con l’asta – Finalista ai Campionati Europei di Birmingham 2026 (GBR) – 3° posto ai XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 – 4° posto alle Universiadi 2025 di Bochum (GER) – Partecipazione ai campionati del mondo di Tokyo 2025 (JPN) – Vittoria di squadra nel campionato europeo per nazioni del 2025 a Madrid (SPA) – 5° posto ai campionati mondiali u20 di Nairobi (KEN) – 7° posto ai campionati europei di Espoo (FIN) – Finale ai campionati europei u20 di Tallinn (EST).

Massimo Donzella porta il saluto dell’Amministrazione Comunale dicendo che il saldo con l’asta rappresenta la disciplina

più difficile e complicata dell’atletica poiché il saltatore con l’asta deve coniugare la velocità propria di un velocista, forza

esplosiva soprattutto: spalle, addominali, braccia, busto ed estrema agilità tipica di un ginnasta. Solo con la presenza di tutte

queste doti: rincorsa, piantata, stacco, volo, 4 sport diversi in sei secondi, un atleta può ottenere buoni risultati in questa

disciplina. Un saltatore con l’asta deve avere la velocità di un velocista, la forza di un ginnasta, l’elasticità di un ballerino e il

coraggio di chi non ha paura di volare.