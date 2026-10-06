All’Expo Salso la 2ª edizione di “Equilibrio tra corpo e mente”

Imperia. Dal 9 all’11 ottobre all’interno dell’Expo Salso di Borgo Marina ad Imperia un evento per presentare al pubblico i percorsi per raggiungere il benessere psicofisico, per trovare una condizione di armonia tra la salute fisica e quella mentale, imprescindibile per una vita sana e appagante.

Per raggiungerlo è necessario prendersi cura di sé con abitudini salutari come l’esercizio fisico, l’alimentazione equilibrata, sonno di qualità e tecniche di rilassamento. Da qui il percoso di Equilibrio evento con il Patrocinio della Città di Imperia e dell’ASL1 Regione Liguria.

Nella tre giorni ad ingresso gratuito una sala dedicata alle conferenze con psicologi, medici, terapeuti, fisioterapisti, naturopati, operatori olistici, scrittori. Uno spazio interamente dedicato alle sessioni guidate di pratica di anakulana, yin, morning yoga, ginnastica posturale, movimento e respiro, overtone, kundalini, Muay Thai.

Altri momenti saranno dedicati a Bagni di suono con campane tibetane, Healing voice – il potere di guardigione della voce, Yoganza, Mindfulness, Canto dell’anima.

Dichiara l’assessore alle Manifestazioni Marcella Roggero: «Siamo alla seconda edizione di “Equilibrio – fra corpo e mente”, un appuntamento che quest’anno cresce nei contenuti e nell’offerta, confermandosi un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità. Eventi come questo, patrocinati dalla Città di Imperia e dall’Asl 1 Liguria, offrono ai cittadini uno spazio prezioso di riflessione, ascolto e crescita personale».

«La seconda edizione di Equilibrio è il sogno che continua – dichiara Paola Savella di Espansione che cura l’organizzazione – Il luogo ideale l’Expo Salso di Imperia per portare un evento interamente dedicato al benessere psicofisico della persona. Un fittissimo programma di incontri e convegni, una sala interamente dedicata alle pratiche gratuite, un’altra con oltre venti operatori nei diversi settori, un angolo libri, tisane, centrifughe, prodotti bio e naturali, ed ad uno spazio dedicato al Parco delle Alpi Liguri. Tema 2026 l’Officina Mandala. Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale della Città di Imperia in primis al Sindaco Claudio Scajola e all’Asl1 di Regione Liguria per il supporto alla realizzazione dell’evento. Un evento che mi emoziona e che vuole far emozionare gli altri».

Eventi come questo, patrocinati dalla Città di Imperia e dall’ASL 1 Liguria, offrono ai cittadini uno spazio prezioso di riflessione, ascolto e crescita personale”.

«Ats Liguria è lieta di partecipare, per la seconda volta, alla 2° Edizione a Equilibrio, dichiara il dottor Enrico Oliva – . Partecipiamo con il team di psicologi ME-LAB, il primo centro di psicologia clinica digitale, creato da un progetto di cooperazione transfrontaliera e faremo un laboratorio con oltre 200 studenti sul tema delle connessioni consapevoli e lavoreremo con gli studenti per fare una riflessione sull’uso dei social e delle tecnologie digitali con un gruppo di tre psicologi appositamente formato per questo tipo di attività. A seguire verrà tratto anche il tema dell’ansia. Siamo contenti di partecipare in questo che è variegato con le attività cliniche tipiche di ATS Liguria».

Aree tematiche:

AREA VERDE

Progetto AlpiMed+ Ecotour a cura del Parco Alpi Liguri

AREA OPERATORI

In un accogliente ambiente gli operatori saranno disponibili per presentare le loro tecniche, effettuare prove gratuite e trattamenti

SALA CONFERENZE

tre giorni di incontri e conferenze

SALA MOVIMENTO

tecniche pratiche di joga, mobility, mindfulness e campane tibetane

OFFICINA MANDALA:

dove creatività, colore e benessere si incontrano

PRODOTTI ACQUISTABILI

Prodotti ecologici, biologici, naturali e sostenibili.

Organizzazione: Espansione di Paola Savella in collaborazione con Bevox di Filippo Devia. Leit motive di Equilibrio 2026 i Mandala di Roberta Michetti e Eva Rossi

Ed ecco come sarà Equilibrio tra corpo e mente: si parte venerdì 9 ottobre alle 10 con “Connessioni consapevoli: relazioni e benessere nell’era smart” con Stefania Guasco, Marco Chiapparino, Micael Comé e Romina Mancuso (Centro di Promozione Salute e Psicologia Digitale ME-LAB).

Presenti oltre duecento ragazzi del Liceo “G.P. Vieusseux”, del Polo Tecnologico Imperiese e del Liceo Amoretti ind. Scienze Umane. Sarà una riflessione sull’importanza di comprendere ciò che si trova online, sull’uso delle piattaforme, dei social media e di tutti gli strumenti digitali, per far crescere nei giovani la capacità di saper discerenere le informazioni ed interagire in modo consapevole e critico.

AREA VERDE

L’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri partecipa con uno stand istituzionale che promuove il progetto transfrontaliero Alpimed+ Ecotour finanziato con fondi FESR relativi al Programma Operativo INTERREG VI-A Francia Italia Alcotra 2021-2027: un progetto che intende valorizzare la destinazione delle “Alpi del Mediterraneo” tra Italia e Francia secondo i principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), riconoscimento che il Parco ha ottenuto nel 2021. In un’area protetta, favorire il benessere e l’equilibrio significa incoraggiare un legame socio-economico resiliente fra i centri urbani e le aree montane, gestendo i flussi turistici in modo equilibrato in ogni stagione dell’anno e conciliando le attività turistiche con l’educazione all’Ambiente e la risposta ai cambiamenti climatici.

AREA OPERATORI

In un accogliente ambiente gli operatori saranno disponibili per presentare le loro tecniche Sono presenti:

Elena Arcella: massaggio yoga facciale

Linda Bo: osteopatia dei fluidi, naturopatia, yoga Kundalini e Pilates bioenergetico.

Barbara Di Blasi: trattamento cranio sacrale

EmotionHouse: Simona e Giorgio Spiritual coaches, lettura delle carte evolutive

Estela PMU artist: Permanent Makeup & Visagismo estetico

Nadia Forte: trattamento Naiadis con oli essenziali

Martina Ghiazza: Visione Centrale dei Chakra, Aurico Quantico, Yoganza

Studio Olistico Hamalaya: Reiki, Access Bars, Riequilibrio dei Chakra

Rosalba Lauricella: Assaggi di Shiatsu

Jiva Dalia Lottero: Naturopatia e riflessologia plantare

Mariposa Tattoo: Tatuatrice

Corrado Antonio Martinez: Chiromanzia mappe viventi

Stella Nazionale: Numerologia

Ondamind aps: Mindfulness

Barbara Schmidt: Action Wellness Naturopata di Segnale e Professional Mental Coach

Studio Reflexo: Riflessologia plantare a indirizzo di medicina tradizionale cinese

Alessandra Sorrenti: Coach dell’Armonia

Eleonora Zoppo: Counselor e floriterapeuta

SALA CONFERENZE

Venerdì 9 ottobre

ore 10,00 “Connessioni consapevoli: relazioni e benessere nell’era smart”

con Stefania Guasco, Marco Chiapparino, Micael Comé e Romina Mancuso a seguire Laboratorio con il “Team Me Lab” ASL 1 Liguria

ore 13,00 Chusura lavori

ore 17,00 Inaugurazione ufficiale

ore 17,45 Dalia Lottero Naturopata “Il punto dolente”

ore 18,30 Eleonora Zoppo “Perchè reagisco sempre così? Dall’emozioni alla consapevolezza”

Sabato 10 ottobre

ore 10,00 L’ansia è servita. Conoscerla, riconoscerla, condividerla.

Presentazione “Aperitivo con l’ansia” Red Edizioni

di Francesco Cuniberti esperto in disturbi depressivi di ansia e panico c/o SPDC Ospedale Agnelli di Pinerolo ASL TO3

Interverranno al dibattito Marco Scajola Assessore Regione Liguria,

Psicologo Clinico Psicoterapeuta e Roberto Ravera Psicoterapeuta – Docente a contratto c/o Università nazionali e internazionali – gia’ Direttore S.C. Psicologia di Asl1 Imperiese Presentazione progetto Sentinelle (prevenzione suicidaria nei giovani)

“Un libro per Daniela”

Talk a cura di Renata Cantamessa

ore 15,00 Barbara di Blasi “Introduzione al mondo onirico”

ore 15,45 Simona Dieni e Giorgio Cangelosi “Maschile e femminile: il segreto dell’armonia interiore”

ore 16,30 Da “Vita con Lloyd” a “Galà con delitto”: viaggio psicologico verso l’equilibrio perfetto. Dialogo “a tutto Tempia” tra Simone Tempia e Renata Cantamessa. Accompagnamento musicale di Harmonic Box Duo (arpa celtica Paola Lepore e flauto traverso Sabrina Bonfadelli)

ore 17,45 Martina Ghiazza “La visione centrale dei Chakra”

ore 18,30 Stella Nazionale “La Mappa dell’Anima. Comprendere la propria vita attraverso il corpo e gli archetipi numerologici”

ore 19,15 Sandra Frattarola Consulente XeniaGlobal “N.S.G. Integratori naturali di nuova generazione per il supporto dell’efficienza fisiologica e della performance sportiva”

Domenica 11 ottobre

ore 11.45 Sergio De Paulis “Come informare l’acqua per migliorare il proprio benessere”

ore 14,30 Sandra Frattarola Consulente XeniaGlobal “Tecnologia a infrarossi lontani per il benessere e l’equilibrio funzionale”

ore 15,15 Corrado Antonio Martinez “La mappa nelle mani”

ore 16,00 Luis Pachon esperto di Medicina Cinese “Auricoloterapia cinese: il microcosmo nell’orecchio”

ore 16,45 Dalia Lottero Naturopata “Riflessologia Plantare Alchemica” Antea edizioni

ore 17,30 Linda Bo “Dal fluido alla luce: il corpo come ponte tra biologia energia e coscienza”

ore 18,15 Giulia Pia Toti “Che di morte si parli” Talent edizioni

SALA PRATICHE

Venerdì 9 ottobre

ore 18,00 Anukalana yoga con Roberta Sasso

Sabato 10 ottobre

ore 9,30 Vita Attiva e Movimento con Francesca Ascheri Fisioterapista ASL 1

ore 11,00 Morning yoga con Martina Chalier

ore 14,30 Overtone e affini con Aikido Aikikai d’Italia del Maestro Domenico Zucco 7° Dan Shian Hombu Dojo e Roberto Bulzomi 6° Dan Hombu Dojo Renki Dojo Vallecrosia

ore 15,30 Pratica Open di Kundalini con Linda Bo

ore 16,30 Muay Thai boran e Krabi krabong: dallo scontro all’incontro: la metafora del combattimento per vincere se stessi con Fabio Emanuele

ore 17,30 Sacre Danze Guerriere Thailandesi: Yoga e meditazione in movimento

con Fabio Emanuele

ore 18,30 Bagno di Suono con le Campane Tibetane con EmotionHouse

Domenica

ore 10,00 Mindfulness per mamme e insegnanti con bambini iperattivi con Francesca Rutigliano

ore 11,00 Meditazione: Il canto dell’anima conducono Simona Dieni e Giorgio Cangelosi

ore 15,00 Yoga posturale con Giulia Bartellone

ore 16,00 “Respira chi sei” Una pratica dolce per risvegliare pace e piacevolezza con Claudia Prajna Castiglione (Centro yoga l’albero della Gioia)

ore 17,00 Laboratorio di Mindfulness: Rallentare. Respirare. Ritrovarsi. con Ondamind Aps

ore 18,00 Yoganza (Yoga-danza-espressione) con Martina Ghiazza

OFFICINA MANDALA

Dove creatività, colore e benessere si incontrano per stimolare concentrazione, rilassamento e consapevolezza interiore

con Eva Rossi (Bliss) e Roberta Michetti (Robirò Small Lab) per lasciarti guidare dai colori e scoprire fin dove può portarti l’immaginazione.

Venerdì 9 ottobre

11.30 Mandala Geometria sacra -Adulti

17.30 Mandala Zen intutivo – Adulti

Sabato 10 ottobre

10.00 Mandala Doodle – Bambini

11.30 Mandala del Nome (metodo EvolutionMandala®️)

14.30 Mandala Geometrico -Adulti

16.00 Mandala Doodle – Bambini

17.30 Mandala Geometria Sacra – Adulti

Domenica 11 ottobre

10.00 Mandala Doodle – Bambini

11.30 Mandala del nome (Metodo EvolutionMandala®️) – Adulti

14.30 Mandala Geometrico -Adulti

16.00 Mandala Doodle – Bambini

17.30 Mandala intuitivo Doodle – Adulti

Punto ristoro Juice

Uno spazio dedicato al benessere Succhi freschi, estratti, matcha, caffè vietnamita, chai latte e caffetteria classica, insieme a una selezione di proposte dolci e salate. Per una pausa dopo una pratica di yoga o bagno di suono o un momento di relax tra una conferenza e l’altra.

MONDO POSSIBILE

Area degustazione di infusi accuratamente preparati, in un ambiente arricchito da piante officinali e decorative che ricordino un ambiente di sottobosco o natura spontanea. Diffusore di aromaterapia. A cura di MariaLuisa Boeri Erboristeria Via 20

Area libri e cultura a cura di Cristina Pinna L’Armadilla