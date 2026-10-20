Allerta meteo in Liguria, a Ponente l’arancione dura fino alle due di notte, poi diventa gialla
Successivamente, la criticità passerà ad allerta gialla fino alle 6
Sanremo. Arpal ha rilasciato un nuovo aggiornamento sullo scenario meteorologico in Liguria, riformulando i livelli e gli orari di allerta su tutto il territorio regionale.
Per il Ponente ligure e la provincia di Imperia (Zona A), l’allerta arancione per temporali è confermata fino alle 02:00 di domani, mercoledì 21 ottobre. Successivamente, la criticità passerà ad allerta gialla fino alle 06:00.
Il quadro delle allerte in regione. L’aggiornamento definisce la seguente scansione per le altre aree della Liguria:
- Zone B e D (Centro e versanti padani di ponente): Allerta arancione fino alle 06:00 di domani, poi allerta gialla fino alle 09:00.
- Zona C (Levante): Allerta arancione dalle 17:00 di oggi fino alle 06:00 di domani, seguita da allerta gialla fino alle 14:00.
- Zona E (Versanti padani di levante): Allerta arancione dalle 15:00 di oggi fino alle 06:00 di domani, seguita da allerta gialla fino alle 09:00.
Al termine dell’allerta arancione e gialla, su tutte le zone permarrà una bassa probabilità di temporali forti.Situazione e previsioni meteo
La vasta depressione posizionata tra Francia e Inghilterra ha portato il previsto peggioramento strutturato. Nella mattinata, strutture temporalesche persistenti hanno lambito le coste del Ponente: gran parte delle precipitazioni si è scaricata sul mare, ma si sono osservate piogge forti e molto forti anche lungo la costa.
Nel corso del pomeriggio si attende un rinforzo del vento di scirocco, che estenderà i temporali verso il centro della regione. I fenomeni saranno accompagnati da piogge diffuse, forti o molto forti, con cumulate elevate. Durante la serata la perturbazione si sposterà verso il levante, prima del passaggio del fronte principale nella notte di mercoledì, con tempo instabile che andrà ad attenuarsi nel corso del pomeriggio di domani.
I venti si mantengono forti sul Ponente e di burrasca sul Levante. Il moto ondoso è in aumento, con mareggiate previste sulle coste orientali nella giornata di mercoledì.Monitoraggio e canali utili
La Sala Operativa Regionale rimarrà aperta per l’intera durata dell’allerta. I cittadini possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale ai seguenti riferimenti:
- Avviso Meteorologico: Consulta il documento PDF
- Monitoraggio ufficiale: Allerta Liguria
- Dati in tempo reale: Sito OMIRL e applicazione per dispositivi mobili METEO3R