Allerta meteo in Liguria, a Ponente l’arancione dura fino alle due di notte, poi diventa gialla

Sanremo. Arpal ha rilasciato un nuovo aggiornamento sullo scenario meteorologico in Liguria, riformulando i livelli e gli orari di allerta su tutto il territorio regionale.

Per il Ponente ligure e la provincia di Imperia ( Zona A ), l’allerta arancione per temporali è confermata fino alle 02:00 di domani, mercoledì 21 ottobre . Successivamente, la criticità passerà ad allerta gialla fino alle 06:00 .

Al termine dell’allerta arancione e gialla, su tutte le zone permarrà una bassa probabilità di temporali forti.Situazione e previsioni meteo

La vasta depressione posizionata tra Francia e Inghilterra ha portato il previsto peggioramento strutturato. Nella mattinata, strutture temporalesche persistenti hanno lambito le coste del Ponente: gran parte delle precipitazioni si è scaricata sul mare, ma si sono osservate piogge forti e molto forti anche lungo la costa.