Allerta maltempo, rinviato il consiglio comunale a Vallecrosia
Si terrà il 21 ottobre alle 21
Vallecrosia. É stato rinviato a mercoledì 21 ottobre alle 21 a causa dell’allerta arancione il consiglio comunale di Vallecrosia previsto per oggi, martedì 20 ottobre, con una seduta convocata alle 18.15 e una seconda convocazione prevista alle 19.15.
Unico punto all’ordine del giorno è la nomina dei componenti di competenza del Comune di Vallecrosia al Mare nel consiglio di amministrazione della Fondazione Rachele Zitomirski, secondo quanto previsto dall’articolo 7 dello statuto della Fondazione.
La seduta è stata convocata dal presidente del Consiglio comunale, Paolo Cuneo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c), del regolamento consiliare.
I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming attraverso il collegamento dedicato, reperibile sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Vallecrosia.