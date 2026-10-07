Logo
allerta gialla
arpal

Pioggia

|
Altre News
/
Ambiente
/
Zone
/

Allerta gialla, nel Ponente termina alle 15

7 ottobre 2026 | 13:18
Share0
di Redazione

Redazione

Allerta gialla, nel Ponente termina alle 15

La linea temporalesca più intensa si trova attualmente sul mare davanti alla zona A, dove sta concentrando la maggior parte delle precipitazioni, e si sta lentamente spostando verso nord-est. Allerta prolungata sul centro-levante

Genova. Nel Ponente ligure l’allerta gialla per temporali terminerà alle 15 di oggi, mercoledì 7 ottobre. Diversa la situazione sul centro-Levante, dove Arpal ha deciso di prolungare l’allerta, nelle zone BCE, fino alle 15 di domani, giovedì 8 ottobre.

Come previsto, l’avvicinamento della perturbazione ha richiamato sulla Liguria aria molto umida, con le prime precipitazioni che hanno interessato il territorio già durante la notte, soprattutto il Ponente, dove l’allerta è scattata alle 6 di questa mattina.

La linea temporalesca più intensa si trova attualmente sul mare davanti alla zona A, dove sta concentrando la maggior parte delle precipitazioni, e si sta lentamente spostando verso nord-est. Dalle ore centrali della giornata anche il centro e il Levante saranno interessati da piogge diffuse e temporali, che potranno proseguire fino alle ore serali.

Dalla tarda serata è attesa una temporanea attenuazione dei fenomeni. Tra la notte e la mattinata di giovedì, tuttavia, l’arrivo di nuova aria umida sospinta dai venti di Libeccio favorirà il ritorno di piogge e temporali soprattutto sul centro-Levante, con i quantitativi maggiori attesi sui rilievi.

La fase perturbata proseguirà anche venerdì, quando il minimo di pressione tenderà a spostarsi verso l’Italia centrale. Saranno ancora possibili precipitazioni deboli o moderate, prima di una progressiva attenuazione dei fenomeni.