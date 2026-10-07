Allerta gialla, nel Ponente termina alle 15

La linea temporalesca più intensa si trova attualmente sul mare davanti alla zona A, dove sta concentrando la maggior parte delle precipitazioni, e si sta lentamente spostando verso nord-est. Allerta prolungata sul centro-levante

Genova. Nel Ponente ligure l’allerta gialla per temporali terminerà alle 15 di oggi, mercoledì 7 ottobre. Diversa la situazione sul centro-Levante, dove Arpal ha deciso di prolungare l’allerta, nelle zone BCE, fino alle 15 di domani, giovedì 8 ottobre.

Come previsto, l’avvicinamento della perturbazione ha richiamato sulla Liguria aria molto umida, con le prime precipitazioni che hanno interessato il territorio già durante la notte, soprattutto il Ponente, dove l’allerta è scattata alle 6 di questa mattina.

La linea temporalesca più intensa si trova attualmente sul mare davanti alla zona A, dove sta concentrando la maggior parte delle precipitazioni, e si sta lentamente spostando verso nord-est. Dalle ore centrali della giornata anche il centro e il Levante saranno interessati da piogge diffuse e temporali, che potranno proseguire fino alle ore serali.

Dalla tarda serata è attesa una temporanea attenuazione dei fenomeni. Tra la notte e la mattinata di giovedì, tuttavia, l’arrivo di nuova aria umida sospinta dai venti di Libeccio favorirà il ritorno di piogge e temporali soprattutto sul centro-Levante, con i quantitativi maggiori attesi sui rilievi.