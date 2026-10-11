Allarme ratti a Sanremo, Amaie e Comune mettono a punto il piano d’azione

Sanremo. Un’insofferenza diffusa, con continue segnalazioni da parte dei cittadini e avvistamenti che, negli ultimi tempi, hanno toccato da vicino anche le vie del centro cittadino. La presenza dei ratti a Sanremo è diventata una vera e propria criticità urbana, spingendo il Comune – assessorato all’Ambiente guidato da Ester Moscato – e Amaie Energia e Servizi a fare il punto della situazione e tracciare una strategia per arginare il problema in maniera radicale.

A fare la fotografia dello stato dell’arte è la relazione tecnica dell’ufficio Ambiente, da cui emerge chiaramente come l’approccio al problema stia cambiando: l’obiettivo prioritario è passare dalla gestione dell’emergenza “a chiamata” a una programmazione preventiva e capillare.

Tra i fattori alla base della proliferazione dei roditori si incrociano le caratteristiche specifiche del territorio matuziano. In primis la vegetazione – con aree verdi e cespugli – che offre il perfetto habitat di riparo.

Un ruolo determinante, inoltre, è giocato anche dalla vicinanza a torrenti, corsi d’acqua e reti di drenaggio, veri e propri corridoi sotterranei utilizzati dai roditori per spostarsi senza essere visti. Non ultimo, l’abbandono improprio di rifiuti, il sistema di raccolta “Porta a porta”, e la gestione dei punti di conferimento. Un caso emblematico riguardava, fino a poco tempo fa, l’area di Pian di Poma (vicino alle stazioni dei cassonetti per l’indifferenziato, plastica e carta), individuata come sito critico. A oggi, per arginare il problema e liberare la zona dalla presenza dei topi, tali cassonetti sono stati rimossi.

Da non dimenticare, inoltre, la presenza di cantieri attualmente aperti nell’area urbana, i cui lavori portano i roditori a fuggire dal sottosuolo e ad arrivare, così, in superficie.

Per fronteggiare il fenomeno, Amaie Energia gestisce un sistema georeferenziato e mappato sul territorio comunale. Le segnalazioni inviate dai cittadini al call center continuano a essere gestite con tempestività – con sopralluoghi effettuati di norma entro la giornata successiva – ma l’azienda precisa che il semplice numero delle chiamate non basta a misurare l’infestazione.

L’effettiva presenza dei roditori viene valutata, infatti, incrociando più dati: la quantità di esche consumate, la frequenza di reintegro dei dispositivi, le catture registrate e la localizzazione precisa di tane e gallerie. I dati raccolti alimentano un portale costantemente aggiornato che permette di individuare le zone “calde” e pianificare derattizzazioni mirate.

Se gli interventi sul centro cittadino stanno già dando i primi riscontri positivi, Amaie Energia ha pianificato una serie di azioni specifiche in vista della stagione autunnale. L’obiettivo fondamentale individuato nei report è superare il solo posizionamento delle esche, per passare alla tempestiva messa in sicurezza e chiusura delle tane, fondamentale per evitare che i roditori riutilizzino gli stessi varchi una volta terminata l’esca.

La sequenza operativa stabilita dall’azienda per i prossimi mesi si articola in sette punti: mappatura delle aree critiche; individuazione delle tane; trattamento mirato; verifica dell’efficacia; chiusura e messa in sicurezza degli accessi; prosecuzione della derattizzazione, e monitoraggio successivo.