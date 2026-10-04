Alla tatuatrice sanremese Miryea Nuzziello il primo posto “Best in show” alla Palermo Tattoo Convention

Sanremo. Un importante riconoscimento arriva da Palermo per la tatuatrice sanremese Miryea Nuzziello, in arte Admirari, titolare di Alchimia Tattoo Lab., in salita San Bernardo 23 a Sanremo. Durante la Palermo Tattoo Convention, che ha visto la partecipazione di circa 120 tatuatori, Miryea ha conquistato il primo posto Best in Show, il riconoscimento più importante della convention, con un progetto realizzato interamente durante i tre giorni dell’evento e sviluppato in oltre 30 ore di lavoro.

Una vittoria che assume ancora più valore perché rappresenta per Admirari il secondo primo premio conquistato nel giro di pochi mesi, a conferma di un percorso artistico e professionale in continua crescita.

Negli ultimi anni Sanremo ha rappresentato per Miryea un punto fondamentale del proprio percorso. È qui che ha scelto di costruire e far crescere Alchimia Tattoo Lab, uno studio che in poco più di un anno ha accolto oltre mille tatuaggi, tantissimi clienti e progetti differenti, contribuendo alla sua continua evoluzione professionale.

Per questo, accanto alla soddisfazione personale per il premio conquistato, c’è anche un forte senso di gratitudine verso Sanremo e verso tutte le persone che in questi anni hanno scelto di affidarsi a lei, permettendo allo studio e ai suoi artisti di crescere, sperimentare e confrontarsi con realtà sempre più importanti.

Il progetto premiato a Palermo entrerà presto a far parte della galleria interna di Alchimia Tattoo Lab, dove sarà possibile visionarlo da vicino.