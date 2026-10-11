Alla scoperta del cosmo, al via la nuova edizione del corso di astronomia pratica

Ospedaletti. Anche quest’autunno, la magia del cielo notturno torna a essere protagonista grazie all’associazione Stellaria. Con alle spalle il traguardo di oltre dieci edizioni di successo, riparte l’atteso corso di astronomia pratica: un’occasione imperdibile per chiunque desideri esplorare l’universo che ci circonda. Il percorso è stato appositamente concepito per offrire un’introduzione chiara, affascinante e alla portata di tutti, risultando perfetto anche per chi si affaccia per la prima volta a questa affascinante disciplina.

L’obiettivo principale degli incontri è fornire le basi fondamentali della geografia astronomica. I partecipanti impareranno a muoversi con sicurezza tra le costellazioni e a osservare la volta celeste sia a occhio nudo che avvalendosi di strumenti ottici e fotocamere. Grazie al supporto del comune di Ospedaletti la cornice delle lezioni teoriche sarà la sala polivalente “La Piccola”, affacciata sulla pista ciclabile, che accoglierà i corsisti dalle 21 alle 22.30. A queste sessioni in aula si accompagneranno preziose attività sul campo, veri e propri momenti clou per vivere in prima persona l’emozione dell’osservazione dal vivo.

Il programma si aprirà venerdì 6 novembre con un viaggio nella storia dell’astronomia, per passare fin da subito alla pratica imparando a orientarsi tra le stelle e a riconoscere i principali movimenti del cielo. La settimana successiva, venerdì 13 novembre, l’attenzione si sposterà sul nostro sistema solare e sui pianeti visibili a occhio nudo, per poi spingersi verso l’osservazione delle fasi lunari e degli oggetti del cielo profondo, come ammassi stellari e galassie.

Venerdì 20 novembre la lezione si farà più tecnica, offrendo una panoramica essenziale su come orientarsi nella scelta e nell’utilizzo di binocoli e telescopi, arricchita da preziosi cenni di fotografia astronomica.

Un appuntamento pomeridiano del tutto speciale attende i partecipanti domenica 29 novembre. Ci si sposterà, infatti, a Colle Langan (Castel Vittorio), lungo il suggestivo “Sentiero delle Stelle”, per dedicarsi allo studio del Sole e per scoprire i segreti degli antichi orologi solari.

Il ciclo formativo si chiuderà in bellezza sotto i cieli di San Romolo (Sanremo) con due serate interamente dedicate alle osservazioni guidate. Le date esatte di queste ultime uscite pratiche verranno fissate in base alle condizioni meteorologiche, per garantire a tutti uno spettacolo visivo ottimale.