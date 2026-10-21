Alla Camera di Commercio Riviere di Liguria convegno su sicurezza e normative nelle strutture ricettive

Imperia. Nel pomeriggio di oggi, 21 ottobre, nella Sala multimediale della sede imperiese della Camera di Commercio Riviere di Liguria si è tenuto un convegno dedicato alla Sicurezza e alle normative nelle strutture turistico-ricettive. L’iniziativa è stata organizzata dalla Federalberghi Confcommercio della provincia di Imperia.

Ad aprire i lavori sono stati il Direttore provinciale della Confcommercio imperiese Alessandra Fassone e il presidente provinciale della Federalberghi Confcommercio Davide Trevia. È quindi intervenuto l’assessore regionale al Turismo e Marketing territoriale Luca Lombardi, che ha illustrato le nuove disposizioni attuative del Testo unico per le strutture ricettive, la loro classificazione e la nuova qualificazione “Superior” per le strutture alberghiere.

A seguite hanno preso la parola la dottoressa Luciana Tarantino dell’Ispettorato territoriale del lavoro Savona – Imperia, l’Ingegner Alessandro Giribaldi vice comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia e il dottor Fabrizio Boggero, il dottor Roman Sisto Scarselletta e la dottoressa Roberta Arnaldi dell’Area Sociosanitaria 1 di ATS Liguria. A chiudere le relazioni è stato l’Ingegner Francesco Paolo Bernardini dell’Ispettorato territoriale del lavoro Savona – Imperia.

Spiega il Presidente provinciale della Federalberghi Confcommercio imperiese Davide Trevia: «Un evento unico per la nostra provincia, specificatamente dedicato alle strutture ricettive, che è stato apprezzato dagli operatori di tutta la provincia, come dimostrato dalla sala gremita. Ringrazio l’assessore Lombardi, la Camera di commercio, i relatori e tutti i colleghi che hanno animato il dibattito con i loro interventi. L’organizzazione di questo appuntamento è stata particolarmente complessa, ma sono orgoglioso di averlo realizzato, dimostrando ancora una volta come Federalberghi Confcommercio sappia cogliere le esigenze degli operatori e rispondere in modo concreto. Noi operiamo ogni giorno nelle strutture ricettive, insieme ai nostri famigliari, ai nostri collaboratori e ai nostri ospiti e siamo dunque i primi a voler operare in modo serio, corretto e nel rispetto delle normative».

Sottolinea l’assessore regionale al Turismo e Marketing territoriale Luca Lombardi: «Il tema della sicurezza nelle strutture ricettive è strettamente legato alla qualità dell’accoglienza e alla reputazione complessiva della nostra offerta turistica. Come Regione lavoriamo sulla qualificazione del sistema, sulla certezza delle regole e sulla semplificazione, accompagnando gli operatori nei percorsi di crescita e investimento. In questa direzione vanno anche le nuove categorie 3 e 4 Stelle Superior, introdotte per riconoscere chi offre servizi e standard qualitativi più elevati e per rendere la nostra offerta ancora più competitiva sui mercati. Ma sappiamo bene che le classificazioni, da sole, non bastano: servono anche risorse concrete per aiutare le imprese a riqualificare, digitalizzare e rendere più accessibili le strutture, ed è proprio su questo che abbiamo costruito misure dedicate.