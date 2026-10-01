Al Tennis Club Solaro la finale nazionale Under 12 maschile

Sanremo . Si è conclusa la Finale Nazionale dei Campionati Italiani a squadre Under 12 maschile , ospitata dal 18 al 20 settembre nella cornice del Tennis Club Solaro . Di fronte a un folto pubblico di appassionati, la manifestazione ha incoronato i nuovi campioni italiani al termine di tre giornate intense di gare.

Ad aggiudicarsi il tricolore Under 12 maschile è stato il TC Sassuolo, che ha confermato i favori del pronostico. La formazione emiliana, nelle cui fila milita il campione italiano di categoria Enrico Sesti, ha prevalso per 2-0 sul TC Riccione al termine di una finale combattuta. Sul terzo gradino del podio si è classificato il TC Finale, guidato dal vice campione italiano Ascanio Castellana, precedendo il TC Parioli.