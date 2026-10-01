Al Tennis Club Solaro la finale nazionale Under 12 maschile
Il TC Sassuolo è Campione d’Italia 2026
Sanremo. Si è conclusa la Finale Nazionale dei Campionati Italiani a squadre Under 12 maschile, ospitata dal 18 al 20 settembre nella cornice del Tennis Club Solaro. Di fronte a un folto pubblico di appassionati, la manifestazione ha incoronato i nuovi campioni italiani al termine di tre giornate intense di gare.
Ad aggiudicarsi il tricolore Under 12 maschile è stato il TC Sassuolo, che ha confermato i favori del pronostico. La formazione emiliana, nelle cui fila milita il campione italiano di categoria Enrico Sesti, ha prevalso per 2-0 sul TC Riccione al termine di una finale combattuta. Sul terzo gradino del podio si è classificato il TC Finale, guidato dal vice campione italiano Ascanio Castellana, precedendo il TC Parioli.
La giornata conclusiva è culminata con la cerimonia di premiazione celebrata da Andrea Della Giovanna, responsabile FITP del settore Under 12 maschile, insieme a Vincenzo Sasso, consigliere regionale FITP. Nel corso dell’evento è stato evidenziato il notevole livello tecnico dei giovani tennisti, capaci di regalare al pubblico giocate di elevata qualità.
Grande soddisfazione è stata espressa dal Tennis Club Solaro per la risposta positiva all’invito della Federazione Italiana Tennis e Padel. I giovani partecipanti e le rispettive delegazioni hanno potuto alternare l’impegno agonistico sui campi a momenti di relax presso la Locanda Azzurra nel complesso sportivo di Strada Solaro, cogliendo anche l’occasione per visitare la città di Sanremo.