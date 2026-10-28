Al teatro Cavour di Imperia torna “Vivere con filosofia”

Imperia. Al teatro Cavour di Imperia giovedì 5 novembre torna “Vivere con filosofia”, il progetto di Sergio Maifredi curato dallo scrittore e filosofo Simone Regazzoni che tanto interesse ha riscosso la scorsa stagione. L’appuntamento è alle 18 nella Sala Ridotto (via Felice Cascione35, tel. 0183 1940197).

«”Vivere con Filosofia” – dichiara il direttore artistico del Teatro Cavour Sergio Maifredi- è per me molto più di un ciclo di incontri: è una ricerca ai confini del teatro. Voglio tornare a quel Big Bang che fu Atene nel V secolo a.C., quando il teatro nacque come luogo in cui la comunità si riuniva per affrontare insieme i grandi temi della città e le paure eterne dell’uomo. In Simone Regazzoni ho trovato un filosofo che è ricerca la parola pubblica, il pensiero condiviso ad alta voce: con lui possiamo spostare il confine che abbiamo tracciato attorno al teatro, liberarlo dalla sola idea di finzione e restituirgli la sua forza di domanda rivolta a tutti. Non è un caso che, sempre ad Atene, un secolo dopo la nascita della tragedia, con Platone nasca la filosofia, quasi come naturale evoluzione di quella riflessione pubblica che è il teatro. A Imperia vogliamo percorrere l’idea di un teatro che sappia porre le grandi domande, una filosofia che esca dai libri e trovi sulla scena il luogo in cui accadere. Sarà una ginnastica dell’anima, un allenamento del corpo e della mente. Abbiamo già alcune idee, e le condivideremo con gli spettatori, perché questo pensiero possa davvero farsi carne».

«Oggi – afferma Regazzoni – la vera sfida è rimettere in gioco corpo, emozioni e pensiero. Portare la filosofia a teatro significa strapparla al discorso dell’università, alla logica di un sapere sterile e chiuso su se stesso, per riportarla al cuore dello spazio pubblico come cosa viva capace di parlare a tutti. Perché come insegnava Epicuro non si è mai né troppo giovani né troppo vecchi per iniziare a filosofare, cioè per essere felici».

Nel corso della Stagione 26/27 il progetto “Vivere con filosofia” si estende dal 5 novembre 2026 al 22 aprile 2027 con 18 conferenze divise nei quattro cicli “Diventa ciò che sei” (Talete, Epicuro, Seneca, Freud, Pollock), “Cura di sé” (Platone, Diogene, Nietzsche, Heidegger, Sartre), “Le avventure del soggetto” (Agostino, Marco Aurelio, Spinoza, Thoreau, Melville), “La potenza della vita” (Herrigel, Derrida, Eco). Il primo appuntamento di “Diventa ciò che sei” è giovedì 5 novembre alle ore 18 nella Sala Ridotto del Teatro Cavour di Imperia con “Oceano. Il cosmo secondo Talete” per “Diventa ciò che sei”. Qual è il rapporto tra la nostra interiorità e il cosmo? Per rispondere a questa domanda si parte dalla prima cosmologia antica elaborata da Talete e dai pensatori che Aristotele chiamava “gli antichissimi”.

«”Acqua” – spiega Regazzoni – è la più antica parola della filosofia. La pronuncia il primo filosofo, Talete, vissuto nella città portuale di Mileto, sulle coste della Ionia, tra il VII e il VI secolo a.C. “Acqua” è una parola che per Talete nomina l’origine del tutto e ciò di cui tutto è composto. Non si tratta dell’acqua in generale, ma dell’acqua di Oceano che, come insegnava Omero, avvolge l’intero cosmo». Pensieri ingenui dei filosofi antichi? No, pensieri attualissimi che ci spingono a ripensare oggi il nostro pianeta non come pianeta “terra” a misurare d’uomo, ma come “pianeta oceano” aperto alla convivenza di tutti i viventi.