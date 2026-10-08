Al Roof Garden del Casinò di Sanremo serata di gala tra arte, alta moda e musica

Sanremo. Sabato 10 ottobre alle 20 al Roof Garden si festeggia la grande tradizione dell’Alta Moda del Casinò di Sanremo. Sanremo in passerella, serata di gala tra arte, musica e Alta Moda, si apre con l’intenso intervento musicale del soprano Emanuela Carotenuto, seguito dalla sfilata di alta moda donna e uomo, dalla presentazione delle creazioni di gioielleria, regia e coreografia affidata di Stefania Coralluzzo, Premio Moda et Alta Moda Roma. Conduce Elena Parmegiani, giornalista di moda e costume di Roma mentre Madrina della serata sarà Claudia Chiari, direttrice editoriale di Celebre Magazine.

Prestigiosa serata di Gala dove musica, arte e alta Moda si fondono per creare un evento coinvolgente, splendidamente glamour. Saranno protagonisti e porteranno il loro contributo grandi professionisti del Mondo dello spettacolo e dell’Alta Moda.

Rosa Addabbo, stilista italo-francese, incarna il meglio della moda italiana e dell’artigianato d’arte francese. Direttrice e fondatrice dell’ESDMI, fondatrice della maison Rosa Addabbo Couture e presidente dell’associazione Fashion Week Occitanie, firma la sfilata di alta moda donna e dirige l’intera parte spettacolare dell’evento. Gianni Cirillo, figura di riferimento della sartoria italiana nel mondo, frequentemente chiamato a ricoprire il ruolo di giurato nei più importanti concorsi internazionali di moda, presenta la sfilata dedicata all’abbigliamento maschile.

Pietro Celiento, gioielliere della maison Gioielli Prestige Gold, nel Casertano, farà sfilare i gioielli che impreziosiranno gli abiti in passerella. Si esibiscono Emanuela Carotenuto, soprano insignita del riconoscimento “Il Canto di Orfeo” quale una delle più promettenti voci del teatro lirico italiano; Dario Amoroso, pianista, insegnante di solfeggio, canto corale e pianoforte, nonché direttore di canto lirico e direttore del coro dell’Associazione Nazionale Carabinieri; il violinista del Conservatorio “Fergusio” di Savigliano, che accompagnerà i momenti musicali dell’evento.

Il Roof Garden ospiterà la mostra dell’artista Françoise Leblanc, pittrice francese specializzata in arte contemporanea, in un dialogo internazionale tra storia, creatività ed eleganza. Il cast delle modelle in passerella, abituate ai podi delle principali capitali

della moda, conferirà alla sfilata un respiro pienamente cosmopolita.

Sfileranno:

Jenny Di Marco, Milano — Instagram: @jenni.di.marco

Michela Formaiani, Milano — Instagram: @michela.formaiani

Alma Alere, Verona — Instagram: @almaalere

Angelina Bidniuk, Parigi — Instagram: @angelina.bidniuk

Stellavvé Nzita, Stoccolma — Instagram: @stellave_

Carine, Francia — Instagram: @clori31000.